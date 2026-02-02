От мразен от феновете до собственик на клуба: Серхио Рамос пръска $450 млн. заради Севиля

Легендарният защитник има шанса да върне славата на първия си клуб

Серхио Рамос е истинска легенда на испанския футбол. 39-годишният състезател е смятан за един от великите защитници на всички времена, а кариерата му все още не е приключила.

Въпреки това роденият в Камас през 1986 г. спортист изглежда мисли и за бъдещето. Самият той се очаква да се превърне в новия собственик на Севиля и да стане шеф на клуба, за който играе от 2003 до 2005 г., както и през 2023/2024.

Снимка: Haberler.com

Как се стигна до този ход?

Наскоро стана ясно, че Серхио Рамос се е присъединил към консорциум, който се стреми да поеме контрола над отбора от Ла Лига. Според Cadena SER, той и неговите партньори са постигнали „предварително споразумение с основната група референтни акционери на клуба“. Според изчисленията, този ход ще бъде около $450 млн. За да постигне това бившият вече играч на мексиканския Монтерей се е съюзил с аржентинския бизнесмен Мартин Инк, който е главен изпълнителен директор на “Five Eleven Capital”, американска инвестиционна група, фокусирана върху футбола. Предстои период на финализиране на детайлите около сделката.

Спортният директор на Севиля Антонио Кордон е работил с групата и преди, което е придало на консорциума допълнителен авторитет. Според съобщенията Рамос е „изпратил документи за това намерение на няколко от основните акционери на Севиля“, като следващата стъпка е да се извърши щателна проверка.

Какво свързва Рамос с клуба?

Серхио Рамос и Севиля имат обща история. Именно с този тим защитникът прави своя дебют в професионалния футбол. Преди това преминава през школата му, заедно с Хесус Навас и Антонио Пуерта. Дебютира за първия отбор в Ла Лига на 1 февруари 2004 г., влизайки като резерва в 64-та минута на мястото на Пако Гаярдо при загубата с 0:1 като гост срещу Депортиво Ла Коруня. През 2004/2005 Рамос участва в общо 41 мача, а Севиля завършва шести в испанския шампионат и се класира за Купата на УЕФА.

През лятото на 2005 г. Рамос е закупен от Реал Мадрид за 27 млн. евро, което е рекорд за испански защитник. Той е единственият испански играч, привлечен по времето на първия мандат на Флорентино Перес като президент на Реал. С “Белия балет” има общо 22 отличия във всички турнири, включително 5 титли от Ла Лига и 4 трофея от Шампионската лига, в продължение на 16 години. Следват два сезона в ПСЖ, а през 2023 г. Серхио се завръща в Севиля, за да остане още един сезон в клуба. Въпреки че има статут на местна знаменитост, доста хора не харесват Рамос и привличането му в Севиля. При последната си разделя с тима той казва:

„Където и да съм, Севиля винаги ще има непоколебимата подкрепа на севилиста по рождение и сърце.“

Снимка: Мoroccoworldnews.com

Смята ли да се отказва от футбола?

Макар че вече е на 39 години, Серхио не изглежда да мисли за отказване от играта с коженото кълбо. Испанецът все още е свободен агент и си търси отбор, като планира да се завърне в Европа. Със 180 мача и след като не е представял страната си от 2021 г., се предполага, че Рамос е нетърпелив да се завърне в националния отбор на Испания преди Световното първенство, което ще проведе тази година от 11 юни до 19 юли в САЩ, Мексико и Канада. Той трябва бързо да си намери нов клуб, за да направи това възможно, тъй като се изисква редовно игрово време, ако иска да докаже своята стойност на треньора на Испания Луис де ла Фуенте, който разполага с изобилие от таланти. Те обаче могат да научат много от него. Серхио Рамос е част от поколението, донесло на слава на “Ла Фурия” на Европейските първенства през 2008 и 2012 г., както и на Световното през 2010 г.

Какво ще се случи в бъдеще?

Историята на Рамос и Севиля е приказва за любов и лоялност. От първите му стъпки на “Рамон Санчес Писхуан” до възхода му с Реал Мадрид, връзката между играча и клуба е неразривна. Сега като потенциален собственик, Серхио има шанса да върне Севиля на мястото, което му се полага в испанския футбол. Страстта му към “паланганите” никога не е била толкова силна. Привържениците могат да бъдат сигурни, че под негово ръководство отборът отново ще блести в Ла Лига.

