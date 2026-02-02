С малко нарушихме тавана на дефицита от 3% за 2025 г.

С ръст на приходите от 19,5% по КФП приключи бюджетната 2025 година

На база на данните от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) за 2025 г. е дефицит в размер на 6 828,3 млн. лв. или 3,1 на сто от прогнозния БВП. Това е малко над изисквания за влизането ни в езврозоната дефицит от 3 %. Въпреки множеството коментари за значително влошаване на бюджетното салдо спрямо индикативната цел за годината (дефицит в размер на 3 на сто от прогнозния БВП), бюджетната година приключи с минимално отклонение от едва 0,1 на сто от прогнозния БВП. Предвид предизвикателствата, в хода на изпълнението на бюджета бяха положени съществени усилия както по отношение на увеличаването събираемостта на приходите, така и за спазване на бюджетната дисциплина по отношение на разходите, се казва в съобщение на финансовото министерство.

Основни параметри по консолидираната фискална програма за 2025 г.

На база на данните от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет приходите, помощите и даренията по КФП за 2025 г. са в размер на 86 086,2 млн. лв., което е 95,4% от годишните разчети. Съпоставени с предходната година, постъпленията нарастват с 14 071,0 млн. лв. (19,5%), което е най-високият номинален ръст на приходите за последните няколко години. За това принос имат най-вече данъчните приходи, които нарастват спрямо 2024 г. c 15,3% (8 986,8 млн. лв. в номинално изражение). Неданъчните приходи нарастват с 2 168,0 млн. лв. спрямо 2024 г., а постъпленията в частта на помощите и даренията са повече с 2 916,2 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската в бюджета на ЕС) за 2025 г. възлизат на 92 914,5 млн. лв., което е 96,1% от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП за 2024 г. бяха в размер на 78 178,8 млн. лв., като следва да бъде взето предвид, че през месец февруари 2024 г. има отчетена трансакция по възстановяване на разходи от сметка за чужди средства на Министерството на регионалното развитие и благоустройството обратно към бюджета на министерството в размер на 1 200,0 млн. лв. При елиминирането на тази трансакция, с оглед съпоставимост на данните, разходите за 2025 г. нарастват с 13 535,7 млн. лв. (17,1%). Този ръст се дължи основно на нарастването при социалните и здравноосигурителните разходи (с 4 141,6 млн. лв. или 11,9 на сто повече), както и при разходите за персонал (с 4 050,4 млн. лв. или 20 на сто повече), капиталовите разходи и трансфери (3 514,6 млн. лв. или с 43,9 на сто повече на съпоставима база) и други.

Данните покават, че високият ръст при капиталовите разходи се дължи основно на значителното нарастване на плащанията за проектите по сметките за средства от ЕС, като само по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) разходите и предоставените трансфери от Националния фонд към бенефициентите са в размер на 2 790,7 млн. лв. Това означава, че само през 2025 г. разходите по ПВУ са близо два пъти по-високи спрямо общо отчетените плащания за предходните две години, което е резултат от предоговарянето на ПВУ и ускореното изпълнение по проектите през изминалата година.

Вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.12.2025 г. от централния бюджет, възлиза на 2 036,0 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Номиналният размер на държавния дълг, поет по реда на Закона за държавния дълг, към 31.12.2025 г. възлиза на 61,4 млрд. лв., а съотношението на дълга към БВП в края на декември 2025 г. е 27,8%.

Размерът на фискалния резерв към 31.12.2025 г. е 17 467,038 млн. лв., в т. ч. 14 865,883 млн. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 2 601,155 млн. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

