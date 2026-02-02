BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1919 BGN
Петрол
64.52 $/барел
Bitcoin
$75,307.7
Последвайте ни
1 USD
1.1919 BGN
Петрол
64.52 $/барел
Bitcoin
$75,307.7
БГ Бизнес От утре пускат в продажба еднодневната винетка

От утре пускат в продажба еднодневната винетка

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Как ще функционира и колко ще струва?

От 00:00 ч. на 3 февруари 2026 г. се въвежда еднодневна винетка за леките автомобили. С нея се предоставя още една възможност за краткосрочно ползване на републиканската пътна мрежа, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Еднодневната винетка ще е валидна 24 часа от началната ѝ дата и час. Например, ако бъде активирана в 10:00:00 ч. на 5 февруари, то тя ще бъде валидна до 09:59:59 ч. на 6 февруари. Цената ѝ е 4,09 евро (8 лв.). Новата винетка, както и останалите видове, може да бъде купена с отложен старт до 30 дни преди датата на пътуване.

Еднодневната винетка, наред с останалите, е валидна за леките автомобили до 3,5 тона, за ремаркета и каравани, както и за къмпинг автомобили от категория М1, независимо от тяхната технически допустима максимална маса, се посочва в прессъобщението.  Отделна винетка за ремарке или каравана се купува само ако при прикачването им към превозното средство общото тегло надхвърля 3,5 тона. Винетките за автомобила и за ремаркето/караваната могат да бъдат с различна продължителност според необходимостта, съобщава БТА.

Какви са глобите, ако карате без винетка в различните европейски държави?

През 2026 г. цените на винетките са същите както и през 2025 г. и се изписват в евро и лева. Преизчисляването се извършва автоматично по официалния фиксиран курс и не се изискват допълнителни действия от потребителите. Цените на винетките са следните: годишна - 49,60 евро (97 лв.), тримесечна - 27,61 евро (54 лв.), месечна - 15,34 евро (30 лв.), седмична - 7,67 евро (15 лв.), уикенд - 5,11 евро (10 лв.).

Освен от сайта на Националното тол управление или мобилното приложение, винетка може да се купи и от останалите канали за продажба на АПИ - на гише срещу плащане в брой или чрез терминал за самотаксуване с карта. Винетки може да бъдат купени и от партньорската мрежа на Агенция "Пътна инфраструктура".

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата