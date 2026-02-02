От утре пускат в продажба еднодневната винетка

Как ще функционира и колко ще струва?

От 00:00 ч. на 3 февруари 2026 г. се въвежда еднодневна винетка за леките автомобили. С нея се предоставя още една възможност за краткосрочно ползване на републиканската пътна мрежа, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Еднодневната винетка ще е валидна 24 часа от началната ѝ дата и час. Например, ако бъде активирана в 10:00:00 ч. на 5 февруари, то тя ще бъде валидна до 09:59:59 ч. на 6 февруари. Цената ѝ е 4,09 евро (8 лв.). Новата винетка, както и останалите видове, може да бъде купена с отложен старт до 30 дни преди датата на пътуване.

Еднодневната винетка, наред с останалите, е валидна за леките автомобили до 3,5 тона, за ремаркета и каравани, както и за къмпинг автомобили от категория М1, независимо от тяхната технически допустима максимална маса, се посочва в прессъобщението. Отделна винетка за ремарке или каравана се купува само ако при прикачването им към превозното средство общото тегло надхвърля 3,5 тона. Винетките за автомобила и за ремаркето/караваната могат да бъдат с различна продължителност според необходимостта, съобщава БТА.

През 2026 г. цените на винетките са същите както и през 2025 г. и се изписват в евро и лева. Преизчисляването се извършва автоматично по официалния фиксиран курс и не се изискват допълнителни действия от потребителите. Цените на винетките са следните: годишна - 49,60 евро (97 лв.), тримесечна - 27,61 евро (54 лв.), месечна - 15,34 евро (30 лв.), седмична - 7,67 евро (15 лв.), уикенд - 5,11 евро (10 лв.).

Освен от сайта на Националното тол управление или мобилното приложение, винетка може да се купи и от останалите канали за продажба на АПИ - на гише срещу плащане в брой или чрез терминал за самотаксуване с карта. Винетки може да бъдат купени и от партньорската мрежа на Агенция "Пътна инфраструктура".

