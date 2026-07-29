НСИ: Повече от половината активни предприятия в България са без наети служители

Най-висока е преживяемостта при предприятията с 10 и повече служители

През 2024 г. броят на активните предприятия в България достига 415 087, което представлява увеличение с 2,7% спрямо предходната година. Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ) за демографията на предприятията.

Най-голям дял - 54,4%, заемат предприятията без наети лица. Следват фирмите с между един и четирима служители, които представляват 32,3% от всички активни предприятия. Най-малък е делът на предприятията с между пет и девет наети - 6,4%.

Въпреки че предприятията с 10 и повече служители са едва 7,1% от всички активни фирми, в тях са заети 67,6% от средния брой работещи за периода 2020-2024 г. Същевременно предприятията без наети лица, които са най-многобройни, формират едва 8,9% от общия брой на заетите в страната.

През 2024 г. в България са създадени 43 315 нови предприятия, което представлява 10,4% от общия брой фирми в наблюдаваните сектори на икономиката. За периода 2020-2024 г. средно годишно са се създавали около 10% от активните предприятия.

Най-голям дял от новородените предприятия са в сектора „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 30,6%. Най-нисък е делът в добивната промишленост - под 0,1%.

По-голямата част от новите предприятия са без наети служители - 35 717. В групата с между един и четирима наети попадат 6781 нови фирми, а предприятията с 10 и повече служители са едва 284.

През 2024 г. са останали активни 34 676 предприятия, създадени през 2023 г., което представлява 80% от всички новородени фирми през предходната година.

Най-висока е преживяемостта при предприятията с 10 и повече служители - 93,1%.

Данните показват, че с отдалечаването от годината на създаване броят на оцелелите предприятия намалява. От фирмите, създадени през 2019 г., 5,2% от всички активни предприятия през 2024 г. са останали действащи пет години по-късно. При родените през 2023 г. и активни през 2024 г. този дял е 8,4%.

По икономически дейности най-висока петгодишна жизнеспособност се отчита в сектора „Култура, спорт и развлечения“ - 7%. Най-нисък е показателят в сектора „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 1,2%.

Общият брой на заетите в предприятията, създадени през 2023 г. и оцелели през 2024 г., е 69 173 души. Над половината от тях - 54,5%, работят в четири сектора: търговия и ремонт на автомобили - 24,1%, строителство - 11,5%, хотелиерство и ресторантьорство – 10,7%, и професионални дейности и научни изследвания - 8,2%.

През 2023 г. са прекратили дейност 32 125 предприятия, или 7,9% от активните фирми през същата година. В резултат 1,9% от заетите са загубили работните си места.

Най-голям дял от прекратилите дейност предприятия е в сектора „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 37,4%. Най-нисък е делът в добивната промишленост - под 0,1%, показват данните на НСИ.