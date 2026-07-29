Германските компании планират по-малко съкращения на работни места през юли

Юридическите и данъчните консултанти планират да увеличат броя на служителите си

Германските компании този месец планират да съкратят по-малко работни места, според заключенията от най-новото проучване на мюнхенския институт „Ифо“, цитирано от БТА.

Барометърът на заетостта на института „Ифо“ се повиши до 93 пункта през юли при 92,2 пункта през юни.

„Пазарът на труда донякъде се стабилизира, но все още остава в нестабилна ситуация“, обясни Клаус Волрабе от института. „За обрат ще бъде необходим още по-силен икономически импулс“, смята той.

В германската преработваща промишленост съкращенията на работни места остават водеща тенденция, според проучването.

Почти всички отрасли планират да работят с. Изключение са производителите на оборудване за обработка на данни, както и на електронни и, които възнамеряват да увеличат работната си сила.

Въпреки че показателят за заетостта донякъде се подобрява в търговията като цяло, плановете за съкращения на работни места продължават да преобладават както в търговията на едро, така и в търговията на дребно.

При доставчиците на услуги планираните нива на заетост отбелязват леко възстановяване през юли, въпреки че се запазва слабата тенденция към съкращения. Компаниите в хотелиерството и ресторантьорството са особено предпазливи. За сметка на това юридическите и данъчните консултанти планират да увеличат броя на служителите си.

В строителството в Германия няма съществени промени в планирането на персонала, отчита „Ифо“. Назначенията и съкращенията продължават до голяма степен да са балансирани, което предполага, че компаниите възнамеряват да запазят броя на служителите си като цяло без промяна.