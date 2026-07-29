ЕК обмисля намаляване на данъка върху големия бизнес

Европейската комисия обмисля намаляване на своя т.нар. "Корпоративен ресурс за Европа" (CORE) след съпротива от страна на държавите членки и бизнес лобита, съобщи изданието "Политико" (Politico).

Мярката е предложение за нов, собствен приход в бюджета на ЕС и представлява годишна еднократна вноска от компании с нетен годишен оборот от най-малко 100 милиона евро, извършващи дейност на територията на ЕС. Тази мярка се очаква да генерира средно 6,8 милиарда евро годишно в европейския бюджет.

Четири източника на "Политико", запознати с въпроса, обаче твърдят, че Комисията обмисля да изключи големи, но по-малко печеливши фирми и по-малки предприятия, предаде БНР. Добавя се, че окончателното решение ще зависи и от консенсуса по други данъчни предложения, включително тези за вноса на въглеродни емисии, онлайн хазарта и крипто фирмите.