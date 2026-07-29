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Bitcoin
$63,922.4
Свят ЕК обмисля намаляване на данъка върху големия бизнес

ЕК обмисля намаляване на данъка върху големия бизнес

Свят

bTV Бизнес екип

Европейската комисия обмисля намаляване на своя т.нар. "Корпоративен ресурс за Европа" (CORE) след съпротива от страна на държавите членки и бизнес лобита, съобщи изданието "Политико" (Politico).

Мярката е предложение за нов, собствен приход в бюджета на ЕС и представлява годишна еднократна вноска от компании с нетен годишен оборот от най-малко 100 милиона евро, извършващи дейност на територията на ЕС. Тази мярка се очаква да генерира средно 6,8 милиарда евро годишно в европейския бюджет.

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Четири източника на "Политико", запознати с въпроса, обаче твърдят, че Комисията обмисля да изключи големи, но по-малко печеливши фирми и по-малки предприятия, предаде БНР. Добавя се, че окончателното решение ще зависи и от консенсуса по други данъчни предложения, включително тези за вноса на въглеродни емисии, онлайн хазарта и крипто фирмите.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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