Наша съседка одобри по-нисък акциз за дизела и нови правила за горивата

Предвиждат се и ограничения за износа на дизел, който ще може да се извършва след одобрение от министерството

Румънският парламент одобри закон, който създава възможност за намаляване на акциза върху дизеловото гориво и въвежда нови правила за пазара на горива, съобщава Диджи24, цитира БТА. Новият нормативен акт създава правна рамка, чрез която властите ще могат да предприемат временни мерки при кризи на пазара на горива с цел ограничаване на негативното влияние върху икономиката и потребителите. Сред основните разпоредби е временното намаляване на акциза върху дизела, както и понижаване на ставката на ДДС до 19 процента спрямо стандартните 21 процента за бензин и дизел във всички етапи - рафиниране, търговия на едро и търговия на дребно.

Снимка: bTV

Със закона се въвежда и солидарен принос, който ще се прилага върху приходите от продажбата на суров петрол и енергийни продукти, получени от преработката на добит в Румъния суров петрол. Предвиждат се и ограничения за износа на дизелово гориво, който ще може да се извършва единствено след одобрение от министерството, отговарящо за икономическите въпроси, докато е в сила обявена кризисна ситуация.

Освен това икономическите оператори ще могат временно да намалят съдържанието на биогорива в продавания бензин - от настоящите 8 процента до минимум 2 процента за периода на действие на защитните мерки. Механизмът за намаляване на акциза може да бъде прилаган за един или повече последователни двуседмични периода, като общата му продължителност не може да надхвърля срока на обявената кризисна ситуация.

Компаниите в сектора ще бъдат задължени да предоставят информация за цените и да подават месечни отчети. При необходимост властите ще могат да изискват и допълнителни данни за извършване на проверки. Ако максимално допустимата търговска надценка бъде превишена с до 5 процента над разрешения лимит, операторът ще бъде глобяван със сума, равна на двойния размер на стойността на превишението, изчислена за целия период на действие на мерките.

Законът предстои да бъде обнародван от президента Никушор Дан и ще влезе в сила след публикуването му в Държавен вестник. Междувременно в началото на седмицата цените на горивата в Румъния отново се повишиха и преминаха психологическата граница от 10 леи (1,91 евро). Според местните медии основни външни фактори за поскъпването остават нестабилността на световните петролни пазари и нарушенията в доставките.