BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1826 BGN
Петрол
66.54 $/барел
Bitcoin
$67,743.8
Последвайте ни
1 USD
1.1826 BGN
Петрол
66.54 $/барел
Bitcoin
$67,743.8
Свят ЕС предлага 6000 евро заплата и доживотна работа, но само 3% ще успеят

ЕС предлага 6000 евро заплата и доживотна работа, но само 3% ще успеят

bTV Бизнес екип

След седемгодишна пауза Европейската служба за подбор на персонал възобнови конкурса за длъжност AD5

Европейският съюз предлага около 6000 евро на месец и работа за цял живот, но шансът за успех е едва 3%. Очаква се между 50 000 и 60 000 души да се явят на изпита на EPSO за 1490 места в резервния списък, като около 750 кандидати ще получат постоянни позиции.

След седемгодишна пауза Европейската служба за подбор на персонал възобнови конкурса за длъжност AD5 – основният път за придобиване на постоянна работа в Европейската комисия. Тази възможност се счита за една от най-престижните кариери в Брюксел, предава Еuronews. 

Най-голямата фабрика в света може да побере 3753 басейна с олимпийски размери

Работата предлага начални заплати до 6 758 евро на месец и дългосрочна сигурност. Високата конкуренция се дължи на привлекателните условия, като кандидати ще трябва да преминат трудни онлайн тестове, обхващащи логическо разсъждение, познания за ЕС, цифрови умения и писане на политически документи.

Инициативата идва в момент, когато председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен се стреми да привлече ново поколение специалисти. Много висши служители са близо до пенсиониране, а институциите искат да подобрят цифровите умения на своя персонал. Кандидатстването е отворено до 10 март, а успешните кандидати могат да започнат работа в рамките на две години. Този процес цели не само да осигури дългосрочна заетост, но и да модернизира институциите с нови таланти.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата