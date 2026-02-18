ЕС предлага 6000 евро заплата и доживотна работа, но само 3% ще успеят

След седемгодишна пауза Европейската служба за подбор на персонал възобнови конкурса за длъжност AD5

Европейският съюз предлага около 6000 евро на месец и работа за цял живот, но шансът за успех е едва 3%. Очаква се между 50 000 и 60 000 души да се явят на изпита на EPSO за 1490 места в резервния списък, като около 750 кандидати ще получат постоянни позиции.

След седемгодишна пауза Европейската служба за подбор на персонал възобнови конкурса за длъжност AD5 – основният път за придобиване на постоянна работа в Европейската комисия. Тази възможност се счита за една от най-престижните кариери в Брюксел, предава Еuronews.

Работата предлага начални заплати до 6 758 евро на месец и дългосрочна сигурност. Високата конкуренция се дължи на привлекателните условия, като кандидати ще трябва да преминат трудни онлайн тестове, обхващащи логическо разсъждение, познания за ЕС, цифрови умения и писане на политически документи.

Инициативата идва в момент, когато председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен се стреми да привлече ново поколение специалисти. Много висши служители са близо до пенсиониране, а институциите искат да подобрят цифровите умения на своя персонал. Кандидатстването е отворено до 10 март, а успешните кандидати могат да започнат работа в рамките на две години. Този процес цели не само да осигури дългосрочна заетост, но и да модернизира институциите с нови таланти.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN