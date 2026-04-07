Каква е глобата, ако не гласувам?

В България не се налага глоба или друга административна санкция, ако гражданин не упражни правото си на глас. Макар в Изборния кодекс вотът да е определен като „задължителен“ и да се разглежда като граждански дълг, към момента няма действащи наказания за негласуване.

През годините са обсъждани различни идеи за санкции – включително глоби до 50 лева или ограничаване на социални помощи – но те не са били приети. Съществувало е и правило за заличаване от избирателните списъци при негласуване в два поредни избора от един и същи вид, но то беше обявено за противоконституционно и вече не се прилага.

Важно е да се отбележи, че ако не гласувате, вашият глас не се прехвърля към друга партия или кандидат. В същото време обаче отсъствието ви от урните променя общата картина на изборния резултат и разпределението на мандатите.

За избирателите, които не подкрепят нито една от предложените кандидатури, съществува възможността да изберат опцията „Не подкрепям никого“. Тези гласове се отчитат при изчисляването на избирателната активност, но не влияят върху крайното разпределение на местата в парламента.

Има ли глоби в други държави от ЕС?

Най-строг е режимът в Белгия, където гласуването е задължително от десетилетия. При неучастие без уважителна причина могат да се налагат глоби, които обикновено започват от около 40–80 евро и могат да нараснат при повторно нарушение. При системно негласуване е възможно дори временно лишаване от избирателни права.

В Люксембург също има задължително гласуване, като глобите са по-високи – обикновено между 100 и 250 евро, а при повторно нарушение могат да достигнат до около 1000 евро. Законът се прилага сравнително стриктно, особено за гражданите, които живеят в страната.