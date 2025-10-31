Новата минимална заплата и „малката потребителска кошница“: Колко пъти ще можем да си я позволим от януари?

За тази година минималното възнаграждение е 1077 лв.

Съветът за съвместно управление реши на заседание, че от началото на 2026 г. минималното възнаграждение ще достигне 620 евро (1213 лв.). За сумата се говореше още от октомври, когато размерът беше обявен от социалния министър Борислав Гуцанов.

За тази година минималното възнаграждение е 1077 лв., което означава, че българите в момента могат да закупят „малката“ потребителска кошница 9,6 пъти. За сравнение в Румъния тя може да бъде купена 16,5 пъти, а в Нидерландия – 33,4 пъти.

Покупателна способност с новата минимална заплата

По данни на КНСБ от октомври, стойността на потребителската кошница през септември тази година нараства с 0,5%. Малката потребителска кошница за България е на стойност 111,76 лева или 57,15 евро и включва основни продукти като хляб, мляко, брашно (1 кг), картофи (1 кг), захар (1 кг) и ориз (1 кг).

Ако цената на кошницата се запази на същото ниво, то с новата минимална заплата българите ще могат да закупят продуктите от „малката потребителска кошница“ 10,9 пъти.

Цени на основни продукти в сравнение с други държави

КНСБ е сравнил цените на малката потребителска кошница у нас и в други държави от Европейския съюз. Цената на брашното и прясното мляко у нас е най-висока в сравнение с Испания, Франция, Хърватия, Нидерландия, Германия и Румъния.

Средната цена на прясното мляко е 1,79 евро в Германия, 1,37 евро във Франция, а в България е 1,82 евро.

Какво още предвижда проектът за Бюджет 2026?

В проектобюджета за следващата година е предвидено максималният осигурителен доход да се увеличи от 4130 лв. на 4600 лв. (2352 евро), което е ръст с 470 лв. Вноската за пенсии нараства с 2% и ще достигне 21,8% за родените преди 1 януари 1960 г. и 16,8% за хората, родени след 31 декември 1959 г.

Замразява се размерът на максималната пенсия – 3400 лв. (1739 евро). Няма да бъде увеличен и минималният дневен размер на обезщетението за безработица – 18 лв. (9,21 евро), както и максималният дневен размер – 107,14 лв. (54,78 евро).

Увеличение с близо 15% ще има за майчинството през втората година – то ще е 460 евро на месец, или 900 лв. Ще бъде предложено и майките, които се върнат на работа през втората година, да получават 75% от обезщетението (сега взимат 50%).

Общините ще получат 980 млн. евро за капиталови разходи. Проектобюджетът предстои да бъде обсъден от Националния съвет за тристранно сътрудничество и да бъде внесен в Народното събрание.

