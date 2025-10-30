Китайска компания инвестира над 18 млн. лева в нов завод у нас

Ето къде

С официална церемония в „Тракия икономическа зона“ – Индустриална зона „Марица“, с. Радиново, беше открит новият високотехнологичен завод на Shanghai Unison Aluminum Products Co.

Лентата прерязаха Луо Шибинг, генерален мениджър на Shanghai Unison Aluminium Products, и инж. Пламен Панчев, създател и изпълнителен директор на „Тракия икономическа зона“. Сред официалните гости бяха вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, кметът на Пловдив Костадин Димитров и заместник-кметът Владимир Темелков. На церемонията присъстваха още представители на държавната и местната власт, водещи политици и изтъкнати фигури от бизнес средите.

Проектът „ЗиЕс Юръп“ е първата успешна китайска индустриална инвестиция в България, която бележи важен етап от стратегията на групата за разширяване в Европа, предаде Plovdiv24. Тя затвърждава страната ни и „Тракия икономическа зона“ като привлекателна дестинация за иновации и високи технологии.

Новото предприятие е ключова инвестиция на Shanghai Unison Aluminum Products в европейския регион. Заводът разполага с най-съвременни производствени линии за алуминиеви компоненти за автомобилната индустрия и ще осигури над 100 нови работни места.

Инвестицията се реализира върху имот с площ 35 000 кв. м. Първият етап включва изграждането и въвеждането в експлоатация на производствена сграда с площ 12 000 кв. м. В момента тече вторият етап, който предвижда строителството на още една производствена сграда върху 10 000 кв. м. Изпълнител и на двата обекта е пловдивската строителна компания „Сиенит строителна група“ АД.

Инвестицията за първия етап възлиза на 18,7 млн. лева, а „ЗиЕс Юръп“ е сертифициран инвеститор клас А.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN