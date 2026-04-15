1 USD
1.1793 BGN
Петрол
95.72 $/барел
Bitcoin
$74,501.1
1 USD
1.1793 BGN
Петрол
95.72 $/барел
Bitcoin
$74,501.1
БГ Бизнес НОИ: Средният осигурителен доход за февруари достига 1005,28 евро

НОИ: Средният осигурителен доход за февруари достига 1005,28 евро

bTV Бизнес екип

Този показател се използва като база при изчисляването на новоотпуснатите пенсии

Размерът на средния осигурителен доход за февруари възлиза на 1005,28 евро, съобщиха от Национален осигурителен институт. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 1 март 2025 г. до 28 февруари 2026 г. достига 967,45 евро.

Този показател се използва като база при изчисляването на новоотпуснатите пенсии през март 2026 г., съгласно разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване. 

Как се изчислява средният осигурителен доход? 

Средният осигурителен доход (СОД) за страната се изчислява от Национален осигурителен институт (НОИ), като общият размер на доходите, върху които са внесени осигурителни вноски, се разделя на броя на осигурените лица. Информацията се обобщава от всички 29 териториални поделения на института, което гарантира национално покритие и точност на показателя.

При изчисляването се взема предвид месечният доход, върху който се дължат осигуровки, като данните се извличат от регистъра на осигурените лица. СОД се определя както за конкретен месец, така и като средномесечна стойност за последните 12 месеца, използвана например при отпускане на пенсии. Национален осигурителен институт публикува тези данни всеки месец, като отчита и тяхното номинално нарастване.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата