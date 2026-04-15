НОИ: Средният осигурителен доход за февруари достига 1005,28 евро

Този показател се използва като база при изчисляването на новоотпуснатите пенсии
Размерът на средния осигурителен доход за февруари възлиза на 1005,28 евро, съобщиха от Национален осигурителен институт. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 1 март 2025 г. до 28 февруари 2026 г. достига 967,45 евро.
Този показател се използва като база при изчисляването на новоотпуснатите пенсии през март 2026 г., съгласно разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване.
Снимка:
Getty Images/iStock
Как се изчислява средният осигурителен доход?
Средният осигурителен доход (СОД) за страната се изчислява от Национален осигурителен институт (НОИ), като общият размер на доходите, върху които са внесени осигурителни вноски, се разделя на броя на осигурените лица. Информацията се обобщава от всички 29 териториални поделения на института, което гарантира национално покритие и точност на показателя.
При изчисляването се взема предвид месечният доход, върху който се дължат осигуровки, като данните се извличат от регистъра на осигурените лица. СОД се определя както за конкретен месец, така и като средномесечна стойност за последните 12 месеца, използвана например при отпускане на пенсии. Национален осигурителен институт публикува тези данни всеки месец, като отчита и тяхното номинално нарастване.