"Непълнолетен съм, но искам да работя": Как учениците могат да работят през лятото?

Какво трябва да знаем

Тийнейджърските години са време, в което младите хора все повече искат да бъдат самостоятелни и да не разчитат изцяло на родителите си. Затова за много от тях лятната работа е начин не само да изкарат собствени пари, но и да натрупат първи трудов опит.

В България законът позволява работа от навършването на 16 години. Това обаче не означава, че непълнолетните могат да бъдат наемани при същите условия като пълнолетните работници. За тях има специални правила и допълнителни изисквания, които работодателят трябва да спази.

Работа на 16 години?

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Тийнейджърите могат да работят на трудов договор, но само работа, която е лека, не е опасна и вредна за здравето и не пречи на развитието в училище, пишат от Pravata mi. Работодателят е злъжен да уведоми както детето, така и родителите или попечителите за възможните рискове в работата.

Ако не съм навършил 15 години…

Ако тийнейджърът не е навършил 15 години може да полага труд само в сферата на киното, театралното, оперното изкуство и друг такъв тип работа, която не е свързана със строго работно време.

Ако нямам все още навършени 14 години, то трудовият договор, по силата на който ще полагам труд, се сключва от родителя или настойника ми.

Веднъж започнал работа, работодателят е длъжен да осигури извършването на общ медицински преглед на всеки 3 месеца. Освен това той е длъжен да съобразява работното време на тийнейджъра и работния режим с училищната програма и занятие, така че работата да не пречи на образованието.

Работното време не може да бъде повече от 4 часа дневно, като имам най-малко една почивка, чиято продължителност не може да бъде по-малка от 30 минути. Когато почивката съвпада или граничи с време, определено за хранене, тя не може да бъде по-кратка от 1 час. Междудневната почивка не може да бъде по-малка от 14 часа.

Ако съм навършил 16 години…

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Съгласно българското законодателство, правната възможност (трудова дееспособност) за полагане на труд по трудов договор настъпва на 16-годишна възраст. Въпреки това, тъй като все още не са пълнолетни, Кодексът на труда налага някои особени правила:

Нощният труд е абсолютно забранен. Ако е навършил 16 години, нощен труд се смята за 22:00 ч. до 06:00 ч. Ако не съм навършил 16 години, нощен труд е периодът от 20:00 ч. до 06:00 ч.

Максималният работен ден е с продължителност 7 часа на ден и максимум 35 часа седмично. Тийнейджърът има право на платен отпуск в размер от минимум 26 работни дни, включително и за календарната година, през която навършва 18 години.