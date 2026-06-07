Български ученически проект превръща дрехите в средство за пътна безопасност

Група ученици от ПМГ „Акад. Сергей Корольов“ в Благоевград разработват иновативно облекло, което свети в тъмното и прави пешеходците по-видими на пътя. Идеята им е провокирана от все по-тревожните данни за пътнотранспортните произшествия у нас. България остава сред страните с най-ниска пътна безопасност в Европа, а една четвърт от тежките катастрофи засягат пешеходци. Само през 2025 година ранените при пътни инциденти са над 8 хиляди души.

„Забелязахме колко много инциденти стават заради липсата на видимост в тъмната част на денонощието и решихме да създадем дрехи, които не просто отразяват светлината, а светят в тъмното“, разказват младите предприемачи.

Проектът е създаден в рамките на програма за млади иноватори и предприемачи, в която участниците трябва да разработят бизнес идея със социална насоченост. Така се ражда концепцията за модерни дрехи и аксесоари със светещи елементи, насочени основно към младите хора между 16 и 25 години.

Разликата с традиционните светлоотразителни жилетки е съществена. Вместо просто да връщат светлината, новите продукти светят самостоятелно в тъмното и осигуряват видимост от десетки метри разстояние. Освен върху безопасността, учениците поставят силен акцент и върху дизайна - фактор, който според тях е решаващ за младите потребители.

„Тийнейджърите няма да носят нещо само защото е полезно. То трябва да изглежда добре, да бъде модерно и различно“, споделят създателите на проекта пред БНР.

Именно затова екипът разработва различни дизайни, символи и персонажи, а лице на каузата става НЕПИ - малък герой, който олицетворява идеята, че светлината не е само ефект, а защита.

Младите хора вече имат готови прототипи, активни профили в социалните мрежи и сериозен интерес от страна на свои връстници.

Подкрепа получават и от утвърдени специалисти в сферата на бизнеса. Амбицията на учениците е продуктите им да достигнат не само до крайни клиенти, но и до училища, организации за пътна безопасност, вело-куриери и институции, които работят по темата.

„Нашата цел не е просто да продаваме дрехи. Искаме да помогнем за решаването на реален обществен проблем“, казват младите създатели.

А може би именно в това е най-голямата сила на идеята им - че зад модата стои мисия. И че понякога една малка светлина е достатъчна, за да спаси човешки живот.