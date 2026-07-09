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БГ Бизнес Не сте доволни от отредената ви пенсия? Ето какво може да направите

Не сте доволни от отредената ви пенсия? Ето какво може да направите

bTV Бизнес екип

Има ясни правила, които да следвате

Получаването на разпореждането за пенсиониране често носи разочарование, ако изчислената сума не отговаря на очакванията ви. Националният осигурителен институт (НОИ) понякога пропуска осигурителен стаж или доходи поради липсващи или некоректни документи. Имате законово право да защитите интересите си и да промените това решение.
 
Ето кои са четирите основни стъпки, които можете да предприемете веднага.
 
Обжалване по административен ред (Пред НОИ)
 
Ако смятате, че експертите на НОИ са допуснали грешка при изчислението, можете да подадете официална жалба до директора на съответното Териториално поделение на НОИ (ТП на НОИ), пишат от институцията.
  • Срокове за реакция: Имате 14-дневен срок за пенсии за инвалидност и едномесечен срок за всички останали видове пенсии.
  • Начало на срока: Времето започва да тече от момента на официалното връчване на разпореждането.
  • Резултат: Директорът на ТП на НОИ е длъжен да се произнесе с мотивирано решение в едномесечен срок.
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Подаване на нови документи за преизчисляване
 
Често проблемът не е в грешка на НОИ, а в липсата на доказателства за трудов стаж. Ако откриете стари трудови книжки, удостоверения (УП-2, УП-3) или документи за военна служба, които не са били представени първоначално:
  • Подайте ново заявление по образец в НОИ.
  • Приложете новооткритите документи към него.
  • Пенсията ще бъде преизчислена от датата на подаване на новото заявление.
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Обжалване по съдебен ред
 
Ако директорът на НОИ отхвърли жалбата ви и потвърди първоначалното решение, спорът може да се пренесе в съда. Жалбата се подава пред съответния Административен съд. Разполагате с 14-дневен срок от връчването на решението на директора на НОИ. Препоръчително е за тази стъпка да се консултирате с адвокат, специализиран в осигурителното право.
 
Проверка на втората пенсия (ДЗПО)
 
Ако недоволството ви е свързано с плащанията от частен пенсионен фонд (за родените след 31 декември 1959 г.):
  • Проверете натрупаните средства по вашата индивидуална партида в съответното пенсионноосигурително дружество.
  • При съмнения за злоупотреби или грешни изчисления от страна на фонда, можете да подадете официален сигнал до Комисията за финансов надзор (КФН).
 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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