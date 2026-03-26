Колко струва да си напрвиш зарядна станция у нас и колко в други балкански държави?

Колко струва да имате "бензиностанция" у дома?

С масовото навлизане на електромобилите по пътищата на Балканите, въпросът вече не е дали, а колко струва да инсталираме собствена зарядна точка. Независимо дали сте собственик на имот, който иска удобство в гаража си, или предприемач, планиращ зелена инвестиция за своя бизнес, разходите варират значително според локацията и мощността. Ето колко струва да иизтрадите зарядна станция в България, Гърция, Румъния и Хърватия.

Колко струва изграждане в България?

В България инсталацията на Wallbox за къща, гараж или двор е сравнително предвидима като разход. Цената на самото устройство може да варира в зависимост от марката. Популярни марки като Schneider Electric, Wallbox и Legrand предлагат „умни“ станции с Wi-Fi, приложение и RFID контрол.

Цената може да е от 500 до 1500 еввро (7.4 kW до 22 kW)

За мнотаж и материали може да дадатете между 200 и 600 евро, ако електрическото табло е близо до мястото за паркиране. При по-сложни случаи (дълги кабели, къртене, нови защити, трифазно захранване), разходът може да нарасне с още 300 до 800 евро.

Какви са цените в Гърция?

В Гърция цените на устройствата са почти идентични с българските, но има особености в електромрежата. Wallbox устройство: 500 – 1500 евро, монтаж: 300 – 1000 евро.

AC станции (22 kW): Цена от 1500 до 3000 евро за устройството.

DC станции (бързи, 50 kW+): Цените започват от 10 000 - 15 000 евро и могат да достигнат много по-високи суми за мощни зарядни.

В по-стари къщи и на островите често се налага увеличение на мощността ооператора HEDNO (DEDDIE) – допълнителен разход. Държавни субсидии по програмата Kinoi Ilektrika покриват част от инвестицията за физически лица.

Ако искате да поставите станция пред хотел, ресторант или бизнес сграда в Гърция, инвестицията е по-висока.

Общо ще дадете между 800 и 2500 евро.

Колко струва в Румъния?

В Румъния цените са сходни, но инсталациите в кооперации често оскъпяват проекта.

Устройство: 500 – 1500 евро

Монтаж: 300 – 1000 евро

При апартаментни сгради с дълги трасета: + 500 – 1000 евро

Очакват се стимули, подобни на френската схема ADVENIR, финансирани с европейски средства.

Цените в Хърватия

В Хърватия разходите са по-високи при сложни инсталации, но има активни стимули.

Устройство: 500 – 1500 евро

Монтаж: 300 – 1000 евро

Сложни случаи: до 2500 – 3500 евро общо

Често има субсидии или данъчни облекчения от 500 – 1000 евро.

Ако имате къща или гараж и електрическото табло е наблизо, можете да имате собствена „бензиностанция“ у дома за под 1500 евро – нещо, което в много части на Европа струва значително повече.

