БГ Бизнес Най-добре платените професии в спорта, за които не знаете

Най-добре платените професии в спорта, за които не знаете

bTV Бизнес екип

Проучването разглежда 19 от най-високоплатените спортни професии в различни области

Страстта към спорта е основен мотив за мнозина да се развиват кариерно в тази посока, но извън това финансовите възможности в сектора често се оказват значителни. Според "Create fit" сред най-добре платените позиции се открояват лекарите по спортна медицина с около 295 000 евро годишно, както и съдиите от Висшата лига с приблизително 195 500 евро.

Снимка: Freepik

 

Съществуват и други добре платени професии – адвокатите по спортно право печелят около 121 700 евро, а спортните изследователи – приблизително 130 000 евро годишно. В същото време футболните треньори получават между 21 800 и 33 300 евро, а фитнес треньорите могат да достигнат до около 57 500 евро годишно.

Проучването разглежда 19 от най-високоплатените спортни професии в различни области, като цели да помогне при избора на най-подходящата кариера.  Сред разгледаните позиции са лични треньори, инструктори по пилатес, спортни мениджъри, консултанти, фотографи, масажисти, учители по физическо възпитание, инженери в моторните спортове, жокеи и други специалисти. За всяка професия са посочени необходимите квалификации, основните отговорности и средните годишни доходи.

Например, спортните масажисти играят важна роля в поддържането на физическото състояние на спортистите, като извършват терапии, оценки и рехабилитационни програми. За да практикуват, обикновено се изисква диплома ниво 3 по спортен масаж, като често се надгражда с по-висока квалификация. Средното им възнаграждение е около 43 300 евро годишно, като може да варира според опита и локацията.

Личните треньори също заемат ключово място във фитнес индустрията, като изготвят индивидуални тренировъчни програми и подпомагат клиентите в постигането на здравословни цели. Те трябва да притежават съответните сертификати и обикновено печелят между 34 500 и 46 000 евро годишно, а при работа с елитни клиенти доходите могат да достигнат до около 115 000 евро, което ги поставя сред по-добре платените професии в спорта.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Айлин Дрикова

Борислава Кирилова

Стефани Боова

