In Memoriam: Успехите на Борислав Михайлов в цифри

Той е считан за един от най-успешните вратари в историята на българския футбол

Легендарният капитан на националния отбор Борислав Михайлов почина тази сутрин в София. Големият вратар на България бе в тежко състояние от края на миналата година след прекаран инсулт и не успя да се възстанови, въпреки усилията на семейството му и медицинските екипи. Той си отиде на 63 години, които бе навършил преди по-малко от 50 дни.

Какво знаем за Борислав Михайлов?

Борислав Бисеров Михайлов е един от най-изявените български футболисти, играл на поста вратар. През 2011 г. е избран за част от национален отбор на България за всички времена. Дългогодишен състезател на Левски София и втори по участия в Национален отбор по футбол на България, той е и рекордьор като капитан с 60 мача. Част е от отбора, достигнал до полуфинал на Световно първенство по футбол 1994, а по-късно става и най-дългогодишният президент на Български футболен съюз с общо 16 години начело.

В клубната си кариера играе за Левски (1981–1989), португалския Белененсеш, френския ФК Мюлуз, Ботев Пловдив, английския Рединг, Славия София и швейцарския ФК Цюрих. С Левски записва 180 мача в първенството и общо 214 в А група, както и участия в турнири като КЕШ, КНК и УЕФА. Михайлов е трикратен шампион на България (1984, 1985, 1988) и носител на Купата на страната (1982, 1984, 1986). Има 102 мача за националния отбор, включително 93 за мъжкия състав и 9 за олимпийския, като 60 от тях са с капитанската лента – рекорд за страната. Дебютира през 1983 г. срещу Куба, а последният му мач е през 1998 г. срещу Алжир. Участва на световните първенства през 1986 г. в Мексико и 1994 г. в САЩ, както и на европейското първенство през 1996 г. в Англия.

Постижения

Считан за един от най-успешните вратари в историята на българския футбол, той е избран за Футболист №1 на България през 1986 г. След края на кариерата си заема ръководни позиции, като от 2005 г. е президент на БФС, преизбиран няколко пъти. През 2011 г. става и първият българин, избран в Изпълнителния комитет на УЕФА.

През 2019 г. подава оставка като президент на БФС след обществен и политически натиск. По-късно се завръща на поста през 2021 г., след поредица от институционални решения и съдебни процедури, и отново печели изборите срещу Димитър Бербатов. През 2023 г., след масови протести, окончателно се оттегля от ръководството. Сред най-значимите му постижения остават трите шампионски титли, трите купи на България, отличието Футболист №1 за 1986 г., както и рекордите му като капитан и един от най-опитните национали в историята на българския футбол.

