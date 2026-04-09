Над 3000 инцидента: В кой български град има най-много трудови злополуки?

Инцидентите на работното място са намалели с 20, докато тези при придвижване до и от работа са се увеличили с 23

Общият брой на трудовите злополуки през изминалата година е 2826, като най-много случаи са отчетени в сектора на търговията на дребно. През 2025 г. в Националния осигурителен институт (НОИ) са подадени общо 3117 декларации за трудови инциденти. От тях 2826 са признати за трудови злополуки, като 2356 са възникнали на работното място, а 470 – при отиване или връщане от работа. Смъртните случаи са 76, като един от тях е с жена. Това показва първия брой на Информационния бюлетин на НОИ за годината.

Разпределението на подадените декларации по териториални поделения на НОИ показва, че най-голям дял има София-град с 38,85%, следвана от Пловдив с 10,39% и Варна с 6,67%. Следват София-област (5,36%), Стара Загора (3,79%), Русе (3,59%), Бургас (3,24%) и Велико Търново (3,21%). Останалите области имат по-нисък процентен дял, като най-малък е този във Видин – 0,48%.

Анализът по икономически сектори според Класификацията на икономическите дейности (КИД-2025) показва, че най-много трудови злополуки, настъпили на работното място или при изпълнение на служебни задължения, има в „Преработваща промишленост“ (565), „Търговия“ (383), „Транспорт, складиране и пощи“ (303) и „Строителство“ (208). След тях се нареждат „Държавно управление“ (125), „Образование“ (101), „Хуманно здравеопазване и социална работа“ (93) и други. Най-малко инциденти са регистрирани в секторите, свързани с информационни технологии и телекомуникации (13), „Други дейности“ (12), „Операции с недвижими имоти“ (10) и медийния сектор (3).

В рамките на икономическите сектори са отчетени общо 76 смъртни трудови злополуки, като 64 от тях са настъпили на работното място или при изпълнение на служебни задължения, а 12 – при придвижване до или от работа. Най-много фатални инциденти има в секторите „Транспорт, складиране и пощи“ (15), „Преработваща промишленост“ (12), както и в „Строителство“ и „Търговия“ (по 9). Трудови злополуки са регистрирани в 77 от общо 87 икономически раздела.

Сравнението между 2024 и 2025 г. показва лек ръст както в броя на подадените декларации (с 9), така и в приетите трудови злополуки (с 3). Инцидентите на работното място са намалели с 20, докато тези при придвижване до и от работа са се увеличили с 23. Смъртните случаи също са се увеличили – с 12. Намаление на злополуките на работното място се наблюдава в 48 икономически раздела, увеличение – в 32, а в 7 няма промяна. Най-сериозен ръст има в „Държавно управление“, „Строителство на сгради“, енергийния сектор, производството на неметални материали и образованието.

Най-голям спад на трудовите злополуки се отчита в „Производство на изделия от каучук и пластмаси“ (с 25), „Търговия на дребно“ и „Пощенски и куриерски дейности“ (с по 21), „Добив на метални руди“ (с 19) и „Специализирани строителни дейности“ (с 15). Загубените календарни дни през 2025 г. са с 20 470 по-малко спрямо предходната година. Средната продължителност на временната неработоспособност е 50,96 дни, което е с 7 дни по-малко в сравнение с 2024 г. Оперативна информация за трудовите злополуки е достъпна на сайта на Националния осигурителен институт.