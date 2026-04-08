Има ли право работодателят да ме глобява?

bTV Бизнес екип

Ето какво казва законът

Работодателят категорично няма право и не следва да прави удръжки от трудовото възнаграждение. Налагането на подобни „глоби“ е грубо нарушение на трудовото законодателство.

Някои работодатели налагат своеобразни “глоби”, които законодателят не е предвидил като вид финансова санкция спрямо служителя/работника.

Съгласно Кодекса на труда без съгласието на работника или служителя не могат да се правят удръжки от трудовото му възнаграждение освен за: получени аванси; надвзети суми вследствие на технически грешки; данъци, които по специални закони могат да се удържат от трудовото възнаграждение; осигурителни вноски, които са за сметка на работника или служителя, осигурен за всички осигурителни случаи; запори, наложени по съответния ред; удръжки, пише платформата My work.

В закона е предвидено, че нарушения на трудовата дисциплина са: 

1. закъснение, преждевременно напускане на работа, неявяване на работа или неуплътняване на работното време;

2. явяване на работника или служителя на работа в състояние, което не му позволява да изпълнява възложените му задачи;

3. неизпълнение на възложената работа, неспазване на техническите и технологичните правила;

4. произвеждане на некачествена продукция;

5. неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труда;

6. неизпълнение на законните нареждания на работодателя;

7. злоупотреба с доверието и уронване на доброто име на предприятието, както и разпространяване на поверителни за него сведения;

8. увреждане на имуществото на работодателя и разпиляване на материали, суровини, енергия и други средства;

9. неизпълнение на други трудови задължения, предвидени в закони и други нормативни актове, в правилника за вътрешния трудов ред, в колективния трудов договор или определени при възникването на трудовото правоотношение.

Наказанията, които работодателят може да налага при нарушаване на трудовата дисциплина, са забележка, предупреждение за уволнение и уволнение. В закона не съществува дисциплинарно наказание „удръжка от заплатата при закъснение за работа“.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

