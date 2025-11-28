BGN → EUR
БГ Бизнес България е втора в ЕС по поскъпване на жилищата – само Португалия отчита по-голям ръст

България е втора в ЕС по поскъпване на жилищата – само Португалия отчита по-голям ръст

bTV Бизнес екип

Цените им у нас са се повишили с 15.5% на годишна база

През последните години сме свидетели на невиждан ръст на цените на недвижимите имоти в България, за което допринася и предстоящото ни влизане в еврозоната на 1 януари 2026 г.

Малко не достига на България да бъде водещият европейски пазар по поскъпване на жилищата. През второто тримесечие на 2025 г. цените им у нас са се повишили с 15.5% на годишна база, предаде БГНЕС.

По този показател ние отстъпваме само на Португалия (17,2%), но оставаме далеч зад нас страни като Хърватия, Испания, Словакия и Чехия, където също е регистриран двуцифрен ръст.

За последните 15 години от 2010 до 2025 г. цените на жилищата в Португалия са се удвоили (141%). През същия период най-големите увеличения в ЕС са отбелязани в Унгария (277%) и Естония (250%).

