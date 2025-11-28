Феновете на Световното първенство по футбол могат да получат ускорено визи за САЩ

Очаква между до 10 милиона футболни фенове да посетят САЩ

Феновете на Световното първенство по футбол през 2026 г., пътуващи до САЩ, могат да се възползват от ускорена процедура за издаване на визи, благодарение на нова инициатива, обявена от Белия дом. Президентът Доналд Тръмп заяви, че посолствата на САЩ ще предоставят приоритет на притежателите на билети за официалните мачове, предава Еuronews.

Инициативата, наречена „Система за приоритетно планиране на срещи на ФИФА“, позволява на милиони фенове да заобиколят дългите опашки и да си осигурят необходимите документи за влизане в страната. Тръмп подчерта, че това е част от усилията Световното първенство, което ще се проведе от 11 юни до 19 юли 2026 г., да се превърне в „безпрецедентен успех“.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино заяви, че се очаква между пет и десет милиона футболни фенове да посетят САЩ за мачовете. Според него „пропускът на ФИФА“ ще позволи на легитимните фенове да присъстват в „най-добро състояние“, започвайки с получаването на визата и достъпа до страната.

Държавният секретар Марко Рубио обясни, че за обработката на заявленията са разположени над 400 допълнителни консулски служители, като в „около 80% от света“ час за интервю може да се получи в рамките на 60 дни. В някои държави обаче сроковете са значително по-дълги – например за Колумбия чакащите за интервю в момента са около 11 месеца.

Все още не е ясно дали програмата FIFA Pass ще е достъпна за граждани на държави, на които влизането в САЩ е забранено или частично ограничено, включително Афганистан, Мианмар, Чад, Република Конго, Екваториална Гвинея, Еритрея, Хаити, Иран, Либия, Сомалия, Судан и Йемен. Гражданите на други 6 държави, сред които Бурунди, Куба и Венецуела, са частично ограничени.

Не всички фенове ще имат нужда от виза, тъй като програмата за освобождаване от визи позволява на граждани на 42 държави да пътуват до САЩ за до 90 дни без виза. Въпреки това, Рубио предупреди, че притежаването на билет за Световното първенство „не е виза“ и не гарантира прием в страната – проверките ще бъдат същите като за всеки друг пътник, разликата е само, че заявителите ще бъдат преместени нагоре в опашката.

