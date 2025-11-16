На Черен петък губите до 2000 лв. при тази УЛОВКА

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
През тази година българските потребители се очаква да похарчат над 110 млн. лв. за "Черния петък" – сума с 10% по-голяма от миналата година, сочат данни на Асоциацията за защита на потребителите (АЗП), цитирано от БТА. Въпреки мащаба на пазаруването, което ще достигне кулминация на 28 ноември, експертите предупреждават, че кампанията се превръща в "Ден на черните измами".
Средната сума, която ще похарчи всеки пазаруващ, е около 550 лв., като най-предпочитани са дрехите, обувките и електрониката, а отстъпките средно са между 30 и 50%.
Основната опасност за потребителите идва от подвеждащи търговски практики, посочва Пейо Майорски, председател на АЗП. Най-вече нарушенията се наблюдават при интернет пазаруването.
"Пазаруването покрай тази кампания може да се превърне за някои в ден на черните измами и заради двете цени в лева и евро", посочва той.
Схемата работи така: В някои физически и онлайн магазини постепенно завишават цените си във времето преди "Черен петък".
След това предлагат "голяма" отстъпка, но върху цена, която е по-висока от действителната.
Майорски е категоричен: "Винаги трябва да гледаме цената в лева и евро, а не процентите, които ни дават, защото там е уловката."
Експертът предупреждава, че сумите, които се губят при подобни измамни сделки, стигат до 2000 лв., особено за по-скъпа техника. Други потребители са пострадали, след като са поръчали стока с голямо намаление, но са получили нещо различно или с много лошо качество.
Пейо Майорски съветва да бъдете особено внимателни, ако ви предложат "стоков кредит", особено ако той е обвързан с допълнителни такси като застраховка. "Потребителят не е задължен да приеме" допълнителните услуги.
При съмнение за измама, Асоциацията за защита на потребителите съветва хората да подават сигнали в "Икономическа полиция" и в Комисията за защита на потребителите (КЗП).
