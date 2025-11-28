Дизелът остава в миналото? Вижте кой тип автомобил е най-популярен в Европа

Ето къде е регистриран спад

През първите 10 месеца на тази година Европейският съюз е регистрирал най-голям брой новорегистрирани хибридни превозни средства, представляващи общо 34,6% от пазарния дял. Това показват данните на Европейската асоциация на производителите на автомобили (ACEA), цитирана от N1.

Кои коли са в класацята?

Снимка: iStock

След хибридите следват бензиновите автомобили с 27,4%, докато на трето място с 16,4% пазарен дял са електрическите автомобили , пише Automobiliona.hr. През първите 10 месеца на тази година дизелите са заемали 9,2% от пазарния дял, докато plug-in хибридните автомобили са имали 9,1% дял.

Към октомври 2025 г. автомобилите, задвижвани от батерии, представляват 16,4% от пазарния дял на ЕС, в сравнение с ниския дял от 13,2% през октомври 2024 г. в началото на годината.

През първите десет месеца на 2025 г. са регистрирани 1 473 447 нови електрически автомобила, което представлява 16,4% от пазарния дял на ЕС. Четирите най-големи пазара в ЕС, които заедно представляват 62% от регистрациите на електрически автомобили с батерии, отбелязаха увеличение: Германия (+39,4%), Белгия (+10,6%), Нидерландия (+6,6%) и Франция (+5,3%).

Данните от началото на годината за октомври 2025 г. също показват увеличение на регистрациите на хибридни превозни средства, като търсенето на plug-in хибриди също нараства. Освен това, през октомври тази година делът на регистрираните plug-in хибриди е бил 10,5%, докато през същия месец делът на дизелите е бил 8,1%.

Спадът на цените на бензина и дизела

Според данните, регистрациите на бензинови автомобили са намалели с 18,3% през годината до октомври 2025 г., като спадът е регистриран на всички основни пазари. Франция регистрира най-голям спад, като регистрациите са намалели с 32,3%, следвана от Германия (-22,5%), Италия (-16,9%) и Испания (-13,7%). По подобен начин пазарът на дизелови автомобили е спаднал с 24,5%, което е довело до 9,2% дял за октомври 2025 г. в сравнение с предходната година.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN