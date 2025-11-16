BGN → EUR
От къде идва името „Черен петък" и кога е през 2025 г.?

От къде идва името „Черен петък“ и кога е през 2025 г.?

Свят

bTV Бизнес екип

Това един от най-интензивните търговски дни

Черният петък е денят, който свързваме с масови разпродажби и голям интерес от страна на пазаруващите. Въпреки популярността на събитието, малцина знаят откъде идва самото име.

Този ден бележи началото на сезона на коледното пазаруване и се отличава с най-големите намаления в годината. Магазини и онлайн платформи предлагат промоции, които привличат милиони купувачи, а конкуренцията за най-добрите оферти прави Черния петък един от най-интензивните търговски дни.

Защо се нарича „Черен петък“?

Терминът „Черен петък“ първоначално се появява през 1869 г., когато двама инвеститори вдигат цената на златото, причинявайки пазарен крах. Това води до спад на фондовия пазар с 20%, парализиране на чуждестранната търговия и драстично поевтиняване на царевицата и пшеницата.

През 50-те години на XX век жителите на Филаделфия използват термина за деня между Деня на благодарността и футболния мач между армията и флота. Огромните тълпи от пазаруващи и туристи натоварват ресурсите на града и полицията, което прави деня „хаотичен“ или „черен“.

През 80-те години търговците възприемат името като символ на печалба – счетоводителите използват червено мастило за загуби и черно за печалби, пише Business Insider. Оттогава Черният петък се свързва със сезона на големите намаления, включително с други събития като Cyber Monday и Small Business Saturday.

Кога е "Черният петък" през 2025 година?

Черният петък винаги се пада в петък след Деня на благодарността. През 2025 г. това ще бъде 28 ноември, а Cyber Monday ще следва на 1 декември 2025 г.

