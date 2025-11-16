От къде идва името „Черен петък“ и кога е през 2025 г.?

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
''Продадохме всичко и се преместихме в ''Малдивите на Европа'', но има два недостатъка"
Животът в рая не е съвършен
Това един от най-интензивните търговски дни
Черният петък е денят, който свързваме с масови разпродажби и голям интерес от страна на пазаруващите. Въпреки популярността на събитието, малцина знаят откъде идва самото име.
Този ден бележи началото на сезона на коледното пазаруване и се отличава с най-големите намаления в годината. Магазини и онлайн платформи предлагат промоции, които привличат милиони купувачи, а конкуренцията за най-добрите оферти прави Черния петък един от най-интензивните търговски дни.
Терминът „Черен петък“ първоначално се появява през 1869 г., когато двама инвеститори вдигат цената на златото, причинявайки пазарен крах. Това води до спад на фондовия пазар с 20%, парализиране на чуждестранната търговия и драстично поевтиняване на царевицата и пшеницата.
През 50-те години на XX век жителите на Филаделфия използват термина за деня между Деня на благодарността и футболния мач между армията и флота. Огромните тълпи от пазаруващи и туристи натоварват ресурсите на града и полицията, което прави деня „хаотичен“ или „черен“.
През 80-те години търговците възприемат името като символ на печалба – счетоводителите използват червено мастило за загуби и черно за печалби, пише Business Insider. Оттогава Черният петък се свързва със сезона на големите намаления, включително с други събития като Cyber Monday и Small Business Saturday.
Черният петък винаги се пада в петък след Деня на благодарността. През 2025 г. това ще бъде 28 ноември, а Cyber Monday ще следва на 1 декември 2025 г.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Животът в рая не е съвършен
Софтуер за компютърно зрение идентифицира най-бързо движещите се сперматозоиди сред стотици хиляди, а роботизирана ръка извършва оплождането
Той бе пазен в тайна под обет за мълчание