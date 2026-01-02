BGN → EUR
Над 1 млрд. лева са събрани в банковата система само в последните два дни след Коледа

Над 1 млрд. лева са събрани в банковата система само в последните два дни след Коледа

bTV Бизнес екип

30% от парите в обръщение ще бъдат изтеглени до края на годината, казва Цветанка Минчева

Може би преживяваме нещо, което едва ли ще ни се случи втори път в професионалната ни практика, заяви пред БНТ Цветанка Минчева – председател на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България.

По думите й присъединяването към еврозоната е естествен завършек на включването на банките в Единния надзорен механизъм и резултат от над две години интензивна подготовка на целия банков сектор за въвеждането на еврото.

Защо биткойнът завърши 2025 г. със загуби и може ли да се върне през новата година?

Минчева посочи, че част от процесите продължават и след официалното влизане в еврозоната. Тя даде пример със събирането на над 1 млрд. лева само в двата дни след Коледа, като уточни, че темпото се е ускорило след решението за присъединяване през юни.

„Ние очаквахме по примера на Хърватия, че 30% от парите в обръщение ще бъдат изтеглени до края на годината и това горе-долу се случи – над 10 млрд. лева бяха вече събрани и извадени от обръщение, но само през декември сумата бе над 4.4 млрд. лева, а само през двата дни след Коледа – тя бе над 1 млрд. лева“, отчете Цветанка Минчева.

На въпрос за ефекта върху банковите такси Минчева посочи, че еврозоната ще даде нови възможности за икономиката и банковия сектор, като за част от компаниите ще отпаднат разходи по валутни операции, а за банковата система като цяло ще изчезне валутният риск.

Официално: България вече е в еврозоната, а левът е сменен от евро

Тя потвърди още, че решенията на Европейската централна банка ще се прилагат директно и за българските търговски банки, като припомни, че страната ни вече има опит с този модел чрез съвместния надзор с БНБ и ЕЦБ след 2020 г.

„Като цяло банковата система ще остане стабилна, добре капитализирана и добре ликвидна, както е и в момента. И ние ще бъдем част от голямото европейско семейство от над 350 млн. европейци, което ще ни даде достъп до повече инструменти, пазари и сигурност“, подчерта Цветанка Минчева.

