Ел Менчо: Колко богат беше най-издирваният наркобарон в Мексико?

Една от най-значимите фигури за трафика на наркотици в Мексико беше убита по време на военна операция в щата Халиско. Немесио Рубен Осегера Сервантес , по-известен като „Ел Менчо“ бе лидер на картела „Ново поколение Халиско“ (CJNG), пише Marca.

Освен че е един от най-издирваните престъпници от мексиканските и американските власти - които са предлагали до 15 милиона долара за информация, водеща до залавянето му - той е бил и обект на различни оценки за богатството си поради огромната икономическа мощ на организацията му.

Колко богат е Ел Менчо?

Няма точна информация, която да показва личното богатство на наркобарона, но Marca пише, че има различни източници, които предлагат ориентировъчни диапазони за цената, базирани на разузнавателен анализ и репортажи.

През 2019 г. Администрация за борба с наркотиците (DEA) заявява, че състоянието на Ел Менчо може да надхвърля 1 милиард долара , въз основа на оценки за печалби от трафик на наркотици, пране на пари и активи, свързани с CJNG. Някои анализатори посочват, че то може да разполага с поне 500 милиона долара, но също така не изключиха, че може да надхвърли 1 милиард долара.

Според изявление пред Univision от Кайл Мори, агентът на DEA, отговарящ за проследяването на Ел Менчо, „той разполага с поне 500 милиона долара и може да струва повече от 1 милиард долара“.

Картелни активи

Цифрите, които споменахме, се отнасят по-скоро до личното богатство на Ел Менчо. Активите на CJNG под негово ръководство са изчислени, от някои източници, на десетки милиарди долари. Това отразява огромния обеч ва операции на групата с кокаин, метамфетамин, фентанил и други незаконни бизнеси.

Защо не можем да знаем истинската стойност?

Има няколко причини, поради които не може да се даде точна цифра за нетното състояние на Ел Менчо:

Незаконният характер на бизнеса: приходите му не се отчитат публично и са скрити чрез пране на пари и тайни финансови структури.

Ел Менчо избягвал демонстративния лукс : според агенти на DEA, той водил сравнително дискретен живот без големи признаци на видимо богатство, което затруднявало изчисляването на истинското му богатство.

: според агенти на DEA, той водил сравнително дискретен живот без големи признаци на видимо богатство, което затруднявало изчисляването на истинското му богатство. Частични конфискации: Властите са конфискували имоти, предполагаемо свързани бизнеси и активи на CJNG, но това е само малка част от очакваното в разследванията.

Смъртта му в Халиско бележи важен момент в борбата срещу организираната престъпност в Мексико, като същевременно оставя вакуум във властта с продължаващи икономически и насилствени последици.

