Ел Менчо: Колко богат беше най-издирваният наркобарон в Мексико?

Една от най-значимите фигури за трафика на наркотици в Мексико беше убита по време на военна операция в щата Халиско. Немесио Рубен Осегера Сервантес , по-известен като „Ел Менчо“ бе лидер на картела „Ново поколение Халиско“ (CJNG), пише Marca.
Освен че е един от най-издирваните престъпници от мексиканските и американските власти - които са предлагали до 15 милиона долара за информация, водеща до залавянето му - той е бил и обект на различни оценки за богатството си поради огромната икономическа мощ на организацията му.
Няма точна информация, която да показва личното богатство на наркобарона, но Marca пише, че има различни източници, които предлагат ориентировъчни диапазони за цената, базирани на разузнавателен анализ и репортажи.
През 2019 г. Администрация за борба с наркотиците (DEA) заявява, че състоянието на Ел Менчо може да надхвърля 1 милиард долара , въз основа на оценки за печалби от трафик на наркотици, пране на пари и активи, свързани с CJNG. Някои анализатори посочват, че то може да разполага с поне 500 милиона долара, но също така не изключиха, че може да надхвърли 1 милиард долара.
Според изявление пред Univision от Кайл Мори, агентът на DEA, отговарящ за проследяването на Ел Менчо, „той разполага с поне 500 милиона долара и може да струва повече от 1 милиард долара“.
Цифрите, които споменахме, се отнасят по-скоро до личното богатство на Ел Менчо. Активите на CJNG под негово ръководство са изчислени, от някои източници, на десетки милиарди долари. Това отразява огромния обеч ва операции на групата с кокаин, метамфетамин, фентанил и други незаконни бизнеси.
Има няколко причини, поради които не може да се даде точна цифра за нетното състояние на Ел Менчо:
Смъртта му в Халиско бележи важен момент в борбата срещу организираната престъпност в Мексико, като същевременно оставя вакуум във властта с продължаващи икономически и насилствени последици.
