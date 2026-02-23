BGN → EUR
Свят Нов електромобил ще се произвежда от средата на 2026 г. в съседна на България страна

Нов електромобил ще се произвежда от средата на 2026 г. в съседна на България страна

Свят

bTV Бизнес екип

Подготовката на производствените линии е почти напълно завършена

Hyundai Motor Türkiye ще започне производството на първия си изцяло електрически автомобил в завода си в Измит през втората половина на 2026 г., съобщи високопоставен представител на компанията, цитиран от Türkiye Today. Така дружеството ще стане втората марка, която произвежда електромобили в Турция, което се приема като важна стъпка за местната автомобилна индустрия.

Генералният мениджър „Продажби, маркетинг и следпродажбено обслужване“ Мурат Беркел заяви, че подготовката на производствените линии е почти напълно завършена. Серийното производство на новия модел ще започне през август 2026 г., като с него общият брой електрически модели на марката на турския пазар ще достигне седем.

Пазарите през новата седмица. Какво да очакваме?

Компанията ще продължи паралелно производството на автомобили с двигатели с вътрешно горене, а от 2027 г. планира въвеждането на ново поколение хибридни технологии и модели с удължен електрически пробег. По този начин заводът в Измит ще играе ключова роля в процеса на електрификация на марката в региона.

Селото в Европа е построено върху 23 водопада

Според Беркел 2025 г. е била силна за автомобилния сектор в Турция. В същото време делът на електромобилите продължава да расте бързо и вече достига 14% от общите продажби.

Преди пет години електромобилите са представлявали едва 1% от пазара, но тенденцията показва устойчиво ускоряване. Очакванията са делът им да достигне 35–40% до 2030 г., като компанията си поставя за цел да реализира 100 000 продажби годишно в Турция до края на десетилетието.

