Официално: България вече е в еврозоната, а левът е сменен от евро

Ето какво следва

От днес 1 януари 2026 г. България официално влиза в еврозоната и в страната левът е заменен от евро. Това е важен момент в историята на страната ни.

Какво трябва да знаете?

Въпреки, че технически промени се очакваха само през изминалата нощ, банките предупредиха, че е възможно такива да в следващите няколко дни.

Как може да извършвате плащания първия месец?

От 1 до 31 януари 2026 г. левът и еврото ще бъдат законни платежни средства на територията на страната. След изтичането на този едномесечен период българският лев окончателно ще престане да бъде законно платежно средство. Междувременно в търговските обекти цените вече се изписват и в двете валути.

Законът за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ) допуска възможността за смесено плащане, което означава, че една трансакция може да бъде извършена едновременно в левове и евро. Това важи независимо дали плащането е в брой, с платежна карта, с ваучери за храна в евро или в комбинация с левове. В същото време законът дава свобода на търговците сами да решат дали ще приемат такъв тип плащания, като те са задължени да информират клиентите чрез ясно видимо съобщение в обекта.

По време на периода на двойно обращение през януари 2026 г. рестото следва да се връща изцяло в евро. Само при липса на достатъчна наличност търговецът има право да върне рестото изцяло в левове. При поискване от страна на потребителя, търговците са длъжни устно да информират за стойността на рестото, изчислена в левове.

Законът предвижда и задължение на търговеца да предоставя устно информация относно паричната стойност на рестото или платената сума в левове, при поискване от потребителя.

Гражданите ще могат да продължат да обменят левове до края на 2026 година в търговските банки и станциите на „Български пощи“, както и безсрочно в Българската народна банка.

Какво се очаква през предстоящата година?

Националната валута премина през сериозни изпитания – хиперинфлация през 90-те години, деноминацията и въвеждането на валутния борд. Според Европейската комисия, растежът на българската икономика се очаква да се забави от 3,0% през настоящата година до 2,7% през 2026 г. и до 2,1% през 2027 г., се казва в оповестената годишна есенна икономическа прогноза. Забавянето се дължи най-вече на по-слаба вътрешна активност, свързана със спад на потреблението и инвестициите.

Автор: Александра Петкова

