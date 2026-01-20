НАП наказа общинска фирма с голяма глоба за нарушение около еврото

Дружеството ще обжалва глобата

Национална агенция за приходите е наложила глоба от 2600 евро на общинската транспортна фирма "Бургасбус" за нарушение на Закона за въвеждане на еврото, съобщи БНР.

Санкцията е за немотивирано увеличение с около 4% на цената на билета, продаван в автобусите на градския транспорт в Бургас, след въвеждането на цените в евро. След извършена проверка НАП е издала наказателно постановление срещу дружеството.

От „Бургасбус“ заявиха, че не приемат констатациите на приходната агенция и ще обжалват глобата от 2600 евро пред Административен съд – Бургас. Според ръководството на фирмата решението за промяна на цената на билета е било мотивирано и взето по законоустановения ред, като подадените възражения не са били уважени от контролните органи.

В началото на януари управителят на „Бургасбус“ Петко Драгнев обяви, че дружеството е готово да предложи корекция на цената на еднократния билет, като окончателното решение трябва да бъде взето от Общинския съвет на Бургас.

Кметът на града Димитър Николов заяви, че очаква цената на билета да бъде приведена в съответствие със закона. Междувременно общински съветници внесоха предложение за нов тарифен план, който предстои да бъде обсъден на следваща сесия на местния парламент.

