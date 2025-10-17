Приложения ще показват в реално време къде се намират автобусите и трамваите в София

София има потенциала да бъде пример за дигитална трансформация, каза Васил Терзиев

Данните за градската мобилност в София вече са отворени и информацията, която движи града, вече е достъпна за всички, съобщи кметът Васил Терзиев във Facebook.

Той обясни, че това означава, че приложения и сайтове ще могат в реално време да показват къде се намират автобусите, трамваите и тролеите, кога пристигат и кои са най-бързите маршрути.

В рамките само на няколко седмици след отварянето, граждани и програмисти създадоха първите интерактивни карти и приложения, без това да коства нито лев от бюджета на общината, допълва кметът, цитиран от БТА.

Според Васил Терзиев пример за това е и съвместната работа с граждани и експерти, които разработват карти, базирани на общински данни – от визуализации на подробни устройствени планове и планирано строителство, до интерактивни карти на чешми, зелени площи и цветни контейнери.

Последните бяха особено полезни по време на кризата с отпадъците, когато общественият контрол и споделената информация помогнаха за по-бърза и точна реакция.

Следващата стъпка е да отворим данните за обработените отпадъци Столичното предприятие за преработка на отпадъци (СПТО), допълва Васил Терзиев. Той благодари на зам.-кмета Иван Гойчев и на екипа, който стои зад тази инициатива.

София има потенциала да бъде пример за дигитална трансформация не само в България, а и в целия балкански регион. И вярвам, че можем да го постигнем, доколкото действията ни не са кампанийни, а са част от цялостна стратегия, пише още столичният кмет. Терзиев посочи линк, чрез който може да се използва новата услуга.

