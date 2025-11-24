Младите будители: Три ученички създават приложение, което прави учебниците интерактивни

Приложението прави уроците да звучат по-разбираемо

С тази история слагаме край на нашата поредица „Младите будители“ – четири интервюта с млади хора под 20 години, които вече променят бъдещето със своите идеи, проекти и смелост да мечтаят. Днес ви представяме Роза-Мария и Нина – дванадесетокласнички, които заедно със своята съученичка Ани създават приложение, за което много ученици само са мечтали: Smartify.

Приложение, което превръща традиционния учебник в интерактивно, технологично преживяване. И което може да направи ученето по-лесно, по-бързо и по-разбираемо.

Smartify е приложение, което прави учебниците по-интерактивни, а ученето по-облекчено, по-смислено и по-малко “на изуст”.

„Материалът в учебниците често пъти е доста сложен, пълен с термини“, казва Нина. И в това няма изненада — поколения ученици са се губили из страници, които биха могли да бъдат много по-разбираеми. „Много от нашите връстници смятат ученето за досаден процес.“

Те решават да го променят.

Как работи един учебник, когато стане приложение

„Първо сканираш страницата на урока, прикачваш я в приложението и ти се показва извлечено кратко обобщение, което се генерира и в подкаст. Всичко става много бързо и лесно,“ обяснява Роза-Мария.

Вместо тежки параграфи - обобщение. Вместо сух текст - подкаст, който можеш да слушаш навсякъде.

„Определено подкаст функцията ни помага най-много. Можем да я използваме дори в градския транспорт или докато вършим нещо друго.“

Освен аудио и видео уроци, приложението предлага интерактивни тестове, обратна връзка и обяснения с визуални елементи.

„Тестовете дават верен или грешен отговор и после има обяснение с изображения. Всичко става много по-лесно.“

И макар първоначално да започват с български език и литература, Smartify няма граници.

„То е универсално — може да бъде използвано за абсолютно всички предмети.“

Три приятелки и един прототип

Smartify всъщност все още е прототип. В момента работят с програмисти, които да го превърнат в готов продукт.

„Един такъв продукт изисква време, но се надяваме възможно най-скоро да бъде достъпен.“

Планират и разширяване — повече езици, повече функционалности, повече ученици, до които да достигне.

Следващата стъпка – университет, но и още работа

И трите искат да учат икономика. И трите говорят за бъдещето на Smartify като за нещо естествено, което няма да спре с училищния звънец.

„Смятаме да продължим да работим върху приложението. Университетските знания само ще ни помогнат.“

„Знанието е сила. И трябва да вървим заедно с технологиите, не срещу тях.“

„Изкуственият интелект не е враг. Всеки трябва да знае как да го използва умело.“

Smartify още е в началото си. Но зад него стоят три момичета, които знаят точно какво искат да постигнат и това вече е достатъчно.

С тази история завършваме „Младите будители“ — месец, посветен на онези, които доказват, че бъдещето не започва утре. То започва сега. В учебна стая. В училищен проект. В идея, която се ражда от нужда и продължава с любопитство.

