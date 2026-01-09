Дума на деня: Валутен контрол

Какво означава понятието "валутен контрол"?

Валутният контрол е набор от правителствени правила и ограничения, които регулират обмена на чуждестранна валута и движението на капитали между страната и чужбина. Тези мерки се въвеждат обикновено, за да се защити стабилността на националната валута, да се предотвратят масови изтичания на капитали и да се контролира инфлацията.

Подобни ограничения могат да включват лимити за покупка или продажба на чуждестранна валута, задължително лицензиране на валутни операции, ограничения за трансгранични плащания и изискване за деклариране на капиталови трансфери. Валутният контрол често се прилага в ситуации на икономическа криза или когато централната банка иска да запази валутните резерви.

Въпреки че целта на валутния контрол е да защити икономиката, той може да има и негативни ефекти, като стимулиране на черния пазар за валута, намаляване на чуждестранните инвестиции и затрудняване на международната търговия. Затова повечето държави се стремят да прилагат такива мерки временно и внимателно, като балансират нуждата от контрол с необходимостта от икономическа свобода.

