BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1675 BGN
Петрол
61.36 $/барел
Bitcoin
$91,131.0
Последвайте ни
1 USD
1.1675 BGN
Петрол
61.36 $/барел
Bitcoin
$91,131.0
БГ Бизнес Дума на деня: Валутен контрол

Дума на деня: Валутен контрол

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво означава понятието "валутен контрол"?

Валутният контрол е набор от правителствени правила и ограничения, които регулират обмена на чуждестранна валута и движението на капитали между страната и чужбина. Тези мерки се въвеждат обикновено, за да се защити стабилността на националната валута, да се предотвратят масови изтичания на капитали и да се контролира инфлацията.

Подобни ограничения могат да включват лимити за покупка или продажба на чуждестранна валута, задължително лицензиране на валутни операции, ограничения за трансгранични плащания и изискване за деклариране на капиталови трансфери. Валутният контрол често се прилага в ситуации на икономическа криза или когато централната банка иска да запази валутните резерви.

Въпреки че целта на валутния контрол е да защити икономиката, той може да има и негативни ефекти, като стимулиране на черния пазар за валута, намаляване на чуждестранните инвестиции и затрудняване на международната търговия. Затова повечето държави се стремят да прилагат такива мерки временно и внимателно, като балансират нуждата от контрол с необходимостта от икономическа свобода.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата