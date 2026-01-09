BGN → EUR
БГ Бизнес Санкциите за нарушения около въвеждането на еврото достигнаха близо 200 000 лв.

Санкциите за нарушения около въвеждането на еврото достигнаха близо 200 000 лв.

bTV Бизнес екип

Към момента НАП налага минималната предвидена глоба в размер на 5000 лева

Националната агенция за приходите (НАП) е връчила наказателни постановления за почти 200 000 лева във връзка с нарушения при въвеждането на еврото в България, съобщи директорът на дирекция "Комуникации" в приходната агенция Анна Митова, след съвместна проверка на инспектори на НАП и Комисията за защитата на потребителите (КЗП) на паркинг в центъра  на столицата.

НАП налага към момента най-малката глоба, която е 5000 лева. Ние ще проверим всички обекти, които са повишили цените отново и ако има повторно нарушение, глобата може да достигне 100 000 лева, посочи тя и добави, че проверките са  постоянни. 

Нашите данни сочат, че търговците като цяло са изрядни, а нарушения се откриват при под 10 на сто от проверените, каза Митова. 

5 метода да различите фалшиви евробанкноти

По думите й в НАП в момента се обработва много информация от проверки, защото търговците имат 5 работни дни да предоставят документи, които съдържат информация за цените преди 1 януари и след това и ако има някакво повишение, те трябва да предоставят обяснение на какво се дължи това

В НАП има получени около 1000 сигнали и инспекторите работя приоритетно по тях, отбеляза тя и добави, че сигналите са свързани с различни търговски обекти, като много тях са за хранителни продукти. По думите й гражданите изпращат и доказателствен материал в сигналите си

Митова акцентира, че регулярните и планираните проверки на НАП намаляват, като се работи приоритетно по сигналите.

МФ каза ще има ли удължаване животът на лева

Цветислава Лакова, член на КЗП, посочи, че в Комисията също биват получавани много сигнали. През миналата седмица започнахме съвместни проверки заедно с НАП, каза тя, цитирана от БТА. 

Лакова обясни, че са проверени 14 търговски обекти и при пет от тях е установено необосновано повишаване на цените

Относно проверката на паркинга в центъра на София, тя посочи, че е получен сигнал за повишаване на цените с над 50 на сто. Проверили сме над 80 паркинга на територията на страната и в 15 от тях сме установили повишение на цените, добави Лакова. 

Анна Митова отрече информациите в публичното пространство, че срокът на двойното обращение на лева и евро ще бъде удължен и след януари

