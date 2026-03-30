Месечната инфлация в България през март се очаква да бъде 0,7%

През февруари месечната инфлация беше 0,4%

Mесечната инфлация в България през март, измерена през индекса на потребителските цени (ИПЦ), се очаква да бъде 0,7 на сто, а годишната - 3,9 на сто, сочи експресната предварителна оценка на Националния статистически институт (НСИ), публикувана на интернет страницата на институцията.

НСИ обяви за първи път на 3 февруари данни за т.нар. флаш инфлация, припомни БТА. Тя предоставя ранна информация за темповете на инфлация преди публикуването на окончателните и детайлни статистически данни, с което България вече може да се сравнява по този показател с другите 20 страни от еврозоната, след като от 1 януари тази година стана част от валутния съюз.

Справка в НСИ сочи, че флаш инфлацията през февруари на месечна база беше 0,3 на сто, а на годишна - 3,3 на сто, а януарските й стойности бяха съответно - 0,7 на сто и 3,6 на сто. Разминаването между „флаш инфлацията“ спрямо окончателната е минимално, сочи справка в националната статистика.

По окончателните данни на НСИ през февруари месечната инфлация беше 0,4 на сто, а годишната - 3,3 на сто, а през януари съответно - 0,6 на сто и 3,5 на сто.

През март 2026 г. спрямо предходния месец се очаква увеличение на цените в групите: „Транспорт“ (5,5 на сто), „Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ (0,8 на сто), „Информация и комуникация“ (0,8 на сто) и „Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ (0,8 на сто). Намаление се очаква в групите: „Развлечения, спорт и култура“ (2,1 на сто), „Облекло и обувки“ (0,9 на сто) и „Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома“ (0,2 на сто).

Според експресната предварителна оценка на НСИ през март 2026 г. се очаква месечното изменение да бъде 0,3 на сто, а годишното изменение да бъде 2,6 на сто. Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20 процента от домакинствата спрямо предходния месец се очаква да имат увеличение при услугите - с 0,7 на сто и при хранителни продукти - с 0,3 на сто. Без промяна се очаква да бъдат цените на стоките в група „нехранителни стоки“.

