Известен български барнд за кафе в ТОП 5 най-добрите кафе пекарни в света

Българският бранд триумфира сред 46 държави

Global Coffee Awards отново събра световния елит на specialty кафето, а тази година сред най-големите победители се нареди и известен български бранд, който намери място в престижната топ 5 класация на най-добрите пекарни в света.

Йордан Дъбов отново постави България на картата на световното specialty кафе, след като се завърна с няколко отличия от едно от най-престижните международни състезания за изпечено кафе - Global Coffee Awards.

Сцена на световния елит

На 26 март, в столицата на Сан Салвадор се проведе церемонията по награждаването като част от двудневния Producer Roasters Forum- този форум, който събира на едно място водещите производители и пекари на кафе от цял свят.

Над 1500 пекарни от 46 държави влязоха в надпреварата за признание. Конкуренцията е безкомпромисна. Оценяването е независимо и изключително строго.

Именно тук България грабна големите награди.

България в топ 5 на света

Йордан Дъбов спечели: National Winner за България, бронзов медал в категория „Филтърно кафе – натурален процес“ с кафето Карамо Natural, два финала с кафето Карамо Washed в категориите: „Филтър – мокър процес“ и „Еспресо – еднотипно кафе – традиционен метод“

Тези резултати автоматично нареждат неговата пекарна сред топ 5 на най-добрите пекарни за specialty кафе в света според класацията на Global Coffee Awards.

Кафето зад успеха

И трите отличени кафета идват от Карамо, Етиопия, което е резултат от дългогодишното партньорство на Дъбов със семейството на фермера Негузе Гемеда Муде. Кафето се отглежда на впечатляващите 1900–2200 м надморска височина, при устойчиви методи на обработка и съхранение на автентичните етиопски сортове.

Това не е просто търговско партньорство, а години на работа рамо до рамо с фермерите, познаване на тероара, процесите и потенциала на всяка реколта.

Йордан Дъбов от десетилетия е разпознаваем като един от първите и най-активни посланици на specialty кафе културата в България. Той не просто внася кафе, а пътува, търси, избира, работи директно с фермери по света и пренася у нас знания, вкус и отношение към напитката.

Наградите от Global Coffee Awards са признание не само за конкретни кафета, а за цялостна философия: проследимост, устойчивост, директна връзка с произхода и безкомпромисно качество в изпичането.

Какво представлява Global Coffee Awards?

Global Coffee Awards е сред най-значимите и независими международни конкурси за изпечено specialty кафе. Той отличава пекари и производители, които задават стандартите в индустрията като се започне от произхода на зърното до финалната чаша.

