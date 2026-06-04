Масови съкращения текат в 15 области в страната

Кои сектори са най-засегнати

31 уведомления за масови съкращения са подадени от началото на годината в бюрата по труда, показват данни на Агенцията по заетостта, предоставени на "Сега". Съкращенията обхващат 3109 души в 15 области на страната. При по-масови съкращения работодателите подават заявления до агенцията.

Най-голям дял от уведомленията се депозират от производствения сектор, включително предприятия, работещи за автомобилната индустрия, текстил и обувки, електроника, акумулатори, както и месопреработване и птицевъдство, обясняват от агенцията. Вторият значим сегмент са компаниите от ИТ и аутсорсинг услугите, които продължават да се преструктурират. Отделно се наблюдават съкращения и в енергетиката, както и в няколко предприятия от логистиката и търговията, съобщава "Сега".

Най-големи съкращения са заявили от "Се Борднетце-България“. Японският производител на автомобилни кабелни инсталации закрива завода си в Карнобат, като освобождава 800 работници. Миналата година компанията закри и завода в Мездра, като изтегля производството в Румъния и Молдова. Съкращенията в Карнобат ще стават на етапи до края на годината.

Доста хора остават без работа и от "МД Електроник" във Враца. Германската фирма за производство на кабели за данни също се изтегля от България, като освобождава над 500 души.

Този месец започнаха съкращенията в американската ТЕЦ "Ей И Ес Марица Изток 1" в Гълъбово, като там без работа ще останат 350 души. Дългосрочният договор на централата с НЕК изтече на 8 май. Директорът на местното бюро по труда в Стара Загора Георги Гьоков (бивш социален министър) очаква хората бързо да си намерят работа, тъй като са с висока квалификация и вече има интерес към тях от други работодатели.

"Ай Ти Дабълю Аплайанс Компонентс" в Пловдив също е подала заявление за масови съкращения. Фирмата произвежда електронни и електромеханични модули и компоненти.

Сред по-големите заявки е и тази на "Елхим Искра" в Пазарджик, която беше временно спряла работа поради проблеми, а според спасителния ѝ план трябва да се трансформира в по-малко, но по-гъвкаво предприятие (фирмата произвежда батерии). Именно заради преструктурирането са предприети и съкращения.