Лекар на морето? Преглед до 100 евро, спешен случай – до 800 евро

Голяма част от кабинетите и медицинските центрове предпочитат да не сключват договори с НЗОК

Между 30 и 100 евро струва прегледът при лекар по морето за пациенти без направление. В курорти като Слънчев бряг и Несебър частните медицински центрове работят с различни тарифи, като при по-сложни спешни случаи с консумативи сумите могат да достигнат 700-800 евро.

Голяма част от кабинетите и медицинските центрове предпочитат да не сключват договори с НЗОК. През летния сезон в курортите, особено в Слънчев бряг, пристигат лекари от цялата страна.

За общ преглед на пациент в Слънчев бряг цените варират между 30 и 60 евро, а при специалист, например кардиолог, между 40 и 80 евро за български граждани.

Проверка на „Труд“ показа, че в най-известния медицински център в курорта за чужденци прегледът струва 99.70 евро, а за българи - 40.90 евро. Рентгенова снимка се заплаща по 92 евро за чужденци и около 40 евро за българи. Поставянето на инжекция е около 20 евро.

В някои туристически частни кабинети общият или първоначален преглед може да достигне 50-100 евро, особено в разгара на сезона.

Поскъпването спрямо миналото лято е между 10 и 25%, като най-сериозно увеличение се отчита при туристическите спешни практики. Миналата година прегледът в различните медицински центрове е бил средно между 30 и 70 евро за българи, докато сега е между 40 и 90 евро. Уточнението е, че прегледът рядко минава без допълнителни изследвания, рентгенови снимки, ехограф и други процедури, които значително оскъпяват посещението при лекар.

В Созопол цената за първичен преглед е между 50 и 65 евро, а в Царево - между 40 и 60 евро. Домашното посещение в двата града струва съответно 80-110 евро и 70-100 евро. Тези цени обаче се базират основно на ценоразписи от миналата година. Сезонът все още не е започнал и не е ясно как ще се движат тарифите, коментират местни жители.

При манипулациите в курортите около Слънчев бряг цените са следните: мускулна инжекция - 5 евро, венозна инжекция - 10 евро, венозна инфузия - 15 евро, а поставяне на абокат - 8 евро.

Какви са тарифите във Варна?

Цените на платените медицински услуги във Варна варират според лечебното заведение, но средно първичен преглед при лекар специалист струва между 30 и 65 евро, докато вторичният преглед е на цени от 20 до 30 евро. Манипулации като превръзки и инжекции се движат в диапазона между 5 и 25 евро.

Цените в Златни пясъци

Цените на частните медицински услуги в курорта Златни пясъци са значително по-високи от тези в град Варна. Стандартен лекарски преглед в частна клиника на място започва от 80 евро и често достига 100-150 евро и повече.

Тъй като пазарът на медицински услуги в курортните комплекси е свободен, частните лекари и кабинети сами определят тарифите си, насочени основно към чуждестранни туристи с международни застраховки.

Базовият преглед при общопрактикуващ лекар или педиатър струва между 80 и 130 евро. Специализиран преглед, например при УНГ специалист или ортопед, е между 100 и 200 евро. За манипулации като промивка на ухо или обработка на лека рана цените започват от 70-80 евро.

След края на лято 2025 г. медици коментираха, че доктори от различни краища на страната са изкарвали между 30 000 и 50 000 евро на сезон от кабинети, които не работят със здравната каса.

Безплатни прегледи за българи на Златни пясъци?

Лекарските практики в курорта Златни пясъци са добре оборудвани, но нямат договори със здравната каса и затова всички услуги са платени. Високите им цени се обясняват и със сериозните наеми, които медиците плащат за помещенията.

В навечерието на миналото лято Съюзът на хотелиерите на Златни пясъци предложи в курорта да бъдат обособени лекарски практики за спешна и първична помощ, които да преглеждат безплатно български туристи.

За да се случи това, бизнесът представи пилотен проект, според който частен медицински център да бъде субсидиран с 250 000 лв. от общината за издръжка, заплати и денонощни дежурства на лекари и медицински сестри.

Мотивът беше, че през лятото на Златни пясъци и съседния курортен комплекс „Чайка“ постоянно почиват около 100 000 души, а скъпите медицински услуги в практиките, които не работят със здравната каса, създават лош имидж за туризма и принуждават летовниците да пътуват до града, за да се прегледат по-евтино.

Идеята беше центърът да бъде субсидиран за трите летни месеца от приходите от туристически данък. Проектът обаче беше отхвърлен още на ниво комисия по туризъм с аргумента, че финансирането на частна търговска дейност с публични средства е недопустимо.

Посещение на лекар в хотел струва двойно повече

Почиващите в курортите край Варна тази година ще плащат двойно повече, ако се разболеят и извикат лекар в хотела, отколкото ако сами посетят поликлиника в града.

Домашно посещение на медик в хотелска стая струва 70 евро, докато прегледът при специалист във Варна е между 35 и 40 евро. Цената достига 62-65 евро, ако лекарят е хабилитиран.

Прегледът през деня варира между 38 и 51 евро, а нощем или при необходимост от специалист струва колкото преглед при професор във Варна.

Поставянето на инжекция се таксува между 15 и 25 евро според това дали е мускулна или венозна. Обработката на малка рана, промивката на ухо и спирането на кръвотечение от носа струват по 25 евро. При големи рани цената се удвоява, а поставянето на шев се заплаща между 51 и 105 евро в зависимост от големината на раната.

Спрямо предходните лета тарифите са увеличени с 10-15%, като няма промяна единствено при изписването на рецепта. Ако миналото лято услугата е струвала 30 лв., сега цената е между 15 и 16 евро.