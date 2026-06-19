България рециклира едва 17% от битовите си отпадъци при близо 48% средно за ЕС

Министърът на околната среда и водите отбеляза, че всички институции носят обща отговорност за благосъстоянието на хората

България рециклира по-малко от 17% от битовите си отпадъци, при средно ниво от около 48% за Европейския съюз. Това заяви министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова по време на Националната среща на местната и централната изпълнителна власт, проведена в София, предава БНТ.

По темата за депозитната система за опаковки от напитки Карамфилова подчерта, че няма да бъде допуснат нито държавен, нито частен монопол. Тя посочи, че са разгледани както модели със 100% държавна собственост, така и такива със 100% частна собственост, но нито един от двата варианта няма да бъде приложен. По думите ѝ сблъсъкът между различни лобита понякога пречи на намирането и реализирането на ефективни решения.

Министърът отбеляза, че всички институции носят обща отговорност за благосъстоянието на хората. Тя призова да не бъдат забравяни и жителите на най-отдалечените населени места, включително възрастните хора в малките родопски села, които също трябва да имат достъп до работещи и справедливи системи.

Карамфилова даде пример с възможните неравенства при липсата на добре изградена депозитна система. По думите ѝ, когато механизмът не е адекватно структуриран, една напитка може на практика да струва едно евро след възстановяване на депозита, докато друга да достига цена от 1,10 евро.

Министърът обърна внимание и на наказателната процедура срещу България, свързана с таксата за битови отпадъци и прилагането на принципа „замърсителят плаща“. Според нея процедурата е в много напреднал етап и съществува сериозна вероятност в рамките на следващите две години страната да получи осъдително решение.

Тя предупреди, че последствията от подобно развитие ще бъдат понесени от всички граждани. Освен че България изостава с въвеждането на необходимите промени по отношение на такса битови отпадъци, евентуалните санкции по наказателната процедура също ще бъдат платени от обществото, посочи още Росица Карамфилова.