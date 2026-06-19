Футболна треска, пълни барове и щедри фенове: Колко може да спечели един барман по време на Мондиал 2026?

Световното първенство започна на 11 юни и ще продължи до 19 юли 2026 г.

Световното първенство по футбол през 2026 г. не носи само емоции на терена и по трибуните. За част от работещите в сферата на услугите най-големият футболен форум вече се превръща в истинска златна мина.

Докато хиляди фенове от всички краища на света изпълват барове, ресторанти и заведения в градовете домакини, оборотите растат стремглаво, а заедно с тях и бакшишите. Показателен е случаят на барманка от Бостън, която разказа в TikTok, че е спечелила впечатляващите 950 долара бакшиш само в рамките на една дневна смяна, съобщава Newsweek.

Видеото ѝ бързо предизвика интерес в социалната мрежа и вече е гледано над 700 000 пъти.

„Аз съм барманка в Бостън и Световното първенство току-що започна. Работя дневни смени - от 10:30 до 16:30 часа, или докато приключа. Днес си тръгнах в 17:15 часа, което е изненадващо, като се има предвид колко натоварено беше“, разказва тя.

След края на работния ден жената признава, че е била напълно изтощена, но удовлетворена от резултата.

„Реших да направя видео за това колко спечелих днес благодарение на Световното първенство. Изтощена съм, беше много работа, но и много забавно“, споделя тя.

По думите ѝ 464 долара от бакшишите са били оставени чрез плащания с карта, а останалата сума е получила в брой. Така само за по-малко от седем часа работа приходите ѝ от бакшиши достигат внушителните 950 долара.

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Барманката отдава голяма част от заслугата за необичайно щедрия ден на шотландските фенове, които в последните дни създават празнична атмосфера в Бостън.

„Знам, че много хора се оплакват, че Световното първенство е в Съединените щати, но като барман в Бостън аз нямам никакви оплаквания. Поздрави за феновете на Шотландия. Повечето ми клиенти днес бяха шотландци и отсега нататък ще ги подкрепям. Хайде, Шотландия!“, казва тя.

Еуфорията сред привържениците на Шотландия е напълно обяснима. След изиграването на първите мачове от груповата фаза шотландците оглавяват класирането в група C с три точки след успех с 1:0 над Хаити. В другия двубой от групата Бразилия и Мароко завършиха 1:1, което даде ранно предимство на британския тим в битката за място в елиминационната фаза.

Междувременно Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико вече набира скорост. След края на първия кръг от груповата фаза и първите двубои от втория, турнирът предложи немалко емоции - от убедителни победи и голови спектакли до исторически моменти. Мексико стана първият отбор, който си гарантира място в елиминациите, а Канада записа историческата си първа победа на световни финали след разгромно 6:0 над Катар. Междувременно двубоят между Чехия и Южна Африка влезе в историята като първия мач на мъжко Световно първенство, ръководен от изцяло женски съдийски екип.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.