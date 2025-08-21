1 USD
Курсът на долара за 21 август 2025 г.

Курсът на долара за 21 август 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Към днешна дата доларът се продава за 1,67868 лева. Еврото се котира за 1,1645 долара. Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1651 долара спрямо 1,1682 долара.

Щатският долар бе до голяма степен стабилен в азиатската търговия. Преди това той беше подложен на натиск заради подновените опасения за независимостта на Управлението за федерален резерв на САЩ след поредната атака от страна на президента Доналд Тръмп. Вчера президентът  призова за оставката на член на Управителния съвет – Лиса Кук – след като беше обвинена от властите в измама при ипотечни сделки, предаде БТА.

Тръмп и редица негови съветници настояват УФР да намали лихвите, a министърът на финансите Скот Бесънт изрази миналата седмица подкрепа за понижение с половин пункт още през септември.  

Освен това трейдърите очакват с нетърпение речта на президента на УФР Джером Пауъл по-късно през седмицата.

В азиатската валутна търговия доларът леко поскъпна до 147,37 йени и се повиши леко до 7,1730 юана. Спрямо швейцарската валута той се търгуваше с 0,1 на сто нагоре на ниво от 0,8048 франка

