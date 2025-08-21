Трябва ли сервитьорът да донесе меню при плащане на сметката?

Ще дойде ли краят на хартиените менюта?
Все по-често ресторанти и заведения залагат на дигитални менюта с предлаганите от тях храни и напитки. Това със сигурност не може да замени традиционното меню, коментира Габриела Руменова от „Ние, потребителите“ пред БНР.
Дигиталното меню може да бъде само алтернатива.
„Закачени са на чадърите на плажа или са постанени на стойки на масите. На тях има QR кодове, които се сканират и водят до дигиталното меню.“, разказа тя. И добави: „Въпросът е дали има алтернативни начини потенциалният клиент да се запознае с цените на това, което се предлага и съответно – между което може да избере в това заведение.“
Руменова е категорична, че достъпът до менюто не може да е обвързан с ползването на други услуги, като например телефон и интернет връзка. „Може да не желаем да си носим телефона на плажа или да ни е паднала батерията. Тогава как ще се информираме?“, каза още тя.
Трябва ли сервитьорът задължително да ни носи меню?
По думи на Руменова, законът задължава сервитьорите в заведенията да представят на клиентите менютата при вземането на поръчката и при поднасянето на сметката. Това е важна част от предварителната информация за потребителите, която е особено важна в курортите, където цените понякога са значително по-високи.
