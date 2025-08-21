1 USD
1.67868 BGN
Петрол
66.23 $/барел
Bitcoin
$114,128.0
Последвайте ни
1 USD
1.67868 BGN
Петрол
66.23 $/барел
Bitcoin
$114,128.0
БГ Бизнес Трябва ли сервитьорът да донесе меню при плащане на сметката?

Трябва ли сервитьорът да донесе меню при плащане на сметката?

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Ще дойде ли краят на хартиените менюта?

Все по-често ресторанти и заведения залагат на дигитални менюта с предлаганите от тях храни и напитки. Това със сигурност не може да замени традиционното меню, коментира Габриела Руменова от „Ние, потребителите“ пред БНР. 

Дигиталното меню може да бъде само алтернатива. 

Снимка: iStock

„Закачени са на чадърите на плажа или са постанени на стойки на масите. На тях има QR кодове, които се сканират и водят до дигиталното меню.“, разказа тя. И добави: „Въпросът е дали има алтернативни начини потенциалният клиент да се запознае с цените на това, което се предлага и съответно – между което може да избере в това заведение.“

Руменова е категорична, че достъпът до менюто не може да е обвързан с ползването на други услуги, като например телефон и интернет връзка. „Може да не желаем да си носим телефона на плажа или да ни е паднала батерията. Тогава как ще се информираме?“, каза още тя.

 

Трябва ли сервитьорът задължително да ни носи меню?  

Снимка: iStock

По думи на Руменова, законът задължава сервитьорите в заведенията да представят на клиентите менютата при вземането на поръчката и при поднасянето на сметката. Това е важна част от предварителната информация за потребителите, която е особено важна в курортите, където цените понякога са значително по-високи.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата