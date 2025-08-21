Трябва ли сервитьорът да донесе меню при плащане на сметката?

Ще дойде ли краят на хартиените менюта?

Все по-често ресторанти и заведения залагат на дигитални менюта с предлаганите от тях храни и напитки. Това със сигурност не може да замени традиционното меню, коментира Габриела Руменова от „Ние, потребителите“ пред БНР.

Дигиталното меню може да бъде само алтернатива.

Снимка: iStock

„Закачени са на чадърите на плажа или са постанени на стойки на масите. На тях има QR кодове, които се сканират и водят до дигиталното меню.“, разказа тя. И добави: „Въпросът е дали има алтернативни начини потенциалният клиент да се запознае с цените на това, което се предлага и съответно – между което може да избере в това заведение.“

Руменова е категорична, че достъпът до менюто не може да е обвързан с ползването на други услуги, като например телефон и интернет връзка. „Може да не желаем да си носим телефона на плажа или да ни е паднала батерията. Тогава как ще се информираме?“, каза още тя.

Трябва ли сервитьорът задължително да ни носи меню?

Снимка: iStock

По думи на Руменова, законът задължава сервитьорите в заведенията да представят на клиентите менютата при вземането на поръчката и при поднасянето на сметката. Това е важна част от предварителната информация за потребителите, която е особено важна в курортите, където цените понякога са значително по-високи.

