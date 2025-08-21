Захар за обувки, резервни части за шамфъстък: Бартерната търговия се завръща

Защо бартерът е удобен днес?

Колкото по-несигурни са времената, толкова по-актуален става бартерът. В момента 20 до 30% от световната търговия се осъществява чрез бартер, а 80% от компаниите от Fortune 500 са създали бартерни отдели.

Моделът „стока за стока“ се прилага и на вътрешния пазар, най-често за отстраняване на щети от лоши дългове. Експертите изчисляват, че този вид търговия представлява 15 до 20% от общия оборот в Сърбия, пише списание „Бизнес и финанси“. Но не само сърбите се връщат към бартерната търговия.

За пръв път от бурните 90-те години на миналия век бартерът отново започва да заема място в руската икономика. Причината се крие в сериозни проблеми със сетълментите и международните плащания, породени от войната в Украйна и последвалите санкции, съобщава Reuters.

Връщане към позабравен модел

Снимка: Pexels

В годините след разпадането на Съветския съюз Русия се сблъска с икономически хаос, хиперинфлация и недостиг на ликвидност. Тогава предприятията бяха принудени да разчитат на бартерни сделки – разменяха всичко от електричество и петрол до брашно, захар и обувки. Макар и временен изход, това допълнително усложни ценообразуването и отвори врати за огромни вериги от условни сделки, които облагодетелстваха малцина.

Днес, повече от три десетилетия по-късно, подобна практика отново се появява на икономическата сцена.

Китайски двигатели срещу руски метали

На бизнес форума „Казан Експо“, проведен този понеделник, китайски компании официално посочиха проблемите с международните разплащания и изискванията за локализиране на производството като основни пречки пред двустранната търговия.

„Предлагаме иновативни модели на сътрудничество, които намаляват риска от сетълмент“, заяви Сю Синцзин от Hainan Longpan Oilfield Technology Co., добавяйки:

„Предлагаме модел на бартерна търговия. Например, можем да доставяме корабни двигатели в замяна на специални стоманени материали или алуминиеви сплави от Русия.“

Това е показателен пример за новия подход: руски суровини срещу китайски технологии и оборудване.

По данни на индустриални източници, бартерните сделки са най-популярни в търговията с метали и селскостопански продукти, тъй като стойността им е сравнително лесна за определяне. Така се избягват сложните финансови трансакции, които често биват забавяни или блокирани от банки, намиращи се под натиск от западни регулатори.

Миналата година Москва вече е обсъждала подобни сделки с Пекин, като тенденцията сега се задълбочава.

Китай

Снимка: iStock

След като Европа рязко намали икономическите си връзки с Русия, Китай се превърна в ключов търговски партньор за Москва. Но дори и в тази ос, забавянията при плащанията и трудностите с банковите трансакции остават сериозно предизвикателство. Затова бартерът изглежда като удобен и практичен механизъм за поддържане на стокообмена.

