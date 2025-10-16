1 USD
БГ Бизнес Кристалина Георгиева прогнозира колко работни места ще бъдат засегнати от изкуствения интелект

Кристалина Георгиева прогнозира колко работни места ще бъдат засегнати от изкуствения интелект

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Според нея изкуственият интелект е цунами, което удря пазара на труда

Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева прогнозира, че 60% от работните места в развитите икономики през следващите години ще бъдат засегнати от изкуствения интелект, предаде Reuters.

Говорейки на семинар, посветен на повишаване на производителността в дигиталната ера, Георгиева отбеляза също, че нарастващото значение на изкуствения интелект на пазара на труда ще доведе до по-добра производителност. Според нейната оценка, изкуственият интелект ще засегне 40% от работните места в развиващите се пазари и 26% в страните с ниски доходи.

Известна компания с фабрика и у нас съкращава 16 000 работни места по цял свят

"Това е цунами, което удря пазара на труда и за което не съм сигурна, че сме подготвени", посочи тя, но добави, че е "оптимистично настроена" относно това, че изкуственият интелект ще бъде "трансформираща технология“, макар и "не толкова оптимистично, че да направи света по-добро място".

Влизането на България в Шенген е откраднало клиентите от магазините в Гърция

"Имаме много работа за вършене, ако искаме това да се случи", заключи тя, предаде БНР.

