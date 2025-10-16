Кристалина Георгиева прогнозира колко работни места ще бъдат засегнати от изкуствения интелект

Според нея изкуственият интелект е цунами, което удря пазара на труда

Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева прогнозира, че 60% от работните места в развитите икономики през следващите години ще бъдат засегнати от изкуствения интелект, предаде Reuters.



Говорейки на семинар, посветен на повишаване на производителността в дигиталната ера, Георгиева отбеляза също, че нарастващото значение на изкуствения интелект на пазара на труда ще доведе до по-добра производителност. Според нейната оценка, изкуственият интелект ще засегне 40% от работните места в развиващите се пазари и 26% в страните с ниски доходи.

"Това е цунами, което удря пазара на труда и за което не съм сигурна, че сме подготвени", посочи тя, но добави, че е "оптимистично настроена" относно това, че изкуственият интелект ще бъде "трансформираща технология“, макар и "не толкова оптимистично, че да направи света по-добро място".

"Имаме много работа за вършене, ако искаме това да се случи", заключи тя, предаде БНР.

