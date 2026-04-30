След Paradise Tower: Строим ли нов 75-метров небостъргач в "Младост"?

Този казус е от 2022 г.

Общински съветници от Спаси София сигнализират за предложение, което според тях ще позволи изграждането на 75-метрова сграда върху предимно общински терен в столичния район София. Темата бе коментирана от представител на организацията и от кмета на район Младост.

В интервю за БНР, Стефан Спасов от „Спаси София“ заяви, че Столична община и районът не се нуждаят от „поредния небостъргач“, тъй като това би било „пагубно за качеството на живот на гражданите“.

"Става въпрос за един много голям общински имот на бул. "Александър Малинов" с обща площ малко под 6 дка. 2,8 дка от тях са директна собственост на СО, а 2,5 дка са собственост на дружеството "Софийски имоти". Едва 450 кв. метра от този имот са частна собственост. Това, което е предложено от кмета на район "Младост" Ивайло Кукурин, е доклад за застрояване на тези 6 дка. Той ще се разгледа на заседанието в четвъртък. Той ще позволи 75-метрова сграда със застроена площ от 60 хил. кв. метра да изникне в центъра на квартал "Младост". Вместо ние да се грижим общинската собственост да бъде използвана за озеленяване, за социални и обществени нужди, ние предлагаме на този имот да издигнем 75-метрова сграда", казва Спасов.

По думите му, в доклада се предлага в имота да се учреди право на строеж в полза на инвеститор, който да изгради сградата, а в замяна Столична община да получи 26% от застроената площ.

„Според нас на това място трябва да има зелено пространство, спортна зала или културно пространство. Бъдещето на това пространство трябва да бъде решено след обществено обсъждане и включване на местната общност в район „Младост“,“ каза още той.

Спасов отбеляза, че казусът датира още от 2022 г.

От своя страна, кметът на район „Младост“ Ивайло Кукурин защити предложението, също пред БНР, като подчерта, че оценката на имота е направена от трима независими оценители и че проектът представлява пример за публично-частно партньорство.

„Този терен е в режим на съсобственост. Общината няма основание да продава земята, върху която ще бъде реализирана бъдещата сграда. Остава в същата съсобственост. Собствеността не се променя“, заяви Кукурин.

Той допълни, че целта на предложението е изграждането на социална инфраструктура без финансов разход от страна на Столична община.

"Единственото, което ни провокира да влезем в едно подобно публично-частно партньорство и да предложим подобен доклад, е фактът, че при реализирането на социална инфраструктура, каквато ще бъде реализирана там за гражданите, може да се осъществи без СО да вложи нито един лев. СО няма да инвестира нито един лев, а най-накрая ще успее да реализира социална инфраструктура. Предложението е изключително градивно", допълни той.

По думите му общественият интерес е „максимално защитен“, а борбата срещу презастрояването на района остава негова кауза. Кукурин отбеляза още, че в близост до имота няма други небостъргачи.