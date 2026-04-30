Изграждат нов индустриален парк за 7,6 млн. евро у нас - ще обхване над 300 декара

С проектно финансиране в размер на 7,6 млн. евро във Враца ще бъде изградена индустриална зона, като до 2029 г. трябва да бъдат оформени терените с изградена подземна и надземна инфраструктура. Това съобщи заместник-кметът на общината Александър Владимиров пред журналисти.

Предвижда се индустриалният парк да обхване над 300 декара. В него ще бъдат изградени улична мрежа, тротоари, спирки на градския транспорт, велоалеи, както и административна и обслужваща инфраструктура. Ще бъдат обособени входно-изходни булеварди от главния път. В терена се намира и езеро, което ще бъде запазено като част от зоната.

По думите на Владимиров към момента се предвижда обособяването на около 20 имота, като разпределението ще бъде съобразено с интереса на инвеститорите. Индустриалният парк ще се намира на около 5 километра от Враца в посока Криводол.

Владимиров уточни, че за четири години от съществуването на Общинско предприятие „Индустриални зони-Враца“ ЕООД общината е инвестирала 10 000 лева в него. Насреща имаме вече прехвърлени държавни имоти на стойност много милиони и проект за много милиони. В момента зоната се проектира, скоро ще се обявят обществените поръчки за избор на изпълнител и започваме изграждането му, каза Владимиров. По думите му много общини са кандидатствали по програмата за финансиране, но малко са спечелили възможност за такова. Едно от нашите предимства беше, че имахме създадено общинско предприятие, добави зам.-кметът.

БТА припомни, че проектът е финансиран на 100 процента чрез разработените Концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ). В рамките на същия механизъм във Враца се предвижда изграждане на многофункционална спортна зала „Арена Враца“, доставка на електробуси и втори етап от благоустройството на централната градска част.

