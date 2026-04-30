×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1706 BGN
Петрол
124.25 $/барел
Bitcoin
$75,649.3
Последвайте ни
1 USD
1.1706 BGN
Петрол
124.25 $/барел
Bitcoin
$75,649.3
Изграждат нов индустриален парк за 7,6 млн. евро у нас - ще обхване над 300 декара

Изграждат нов индустриален парк за 7,6 млн. евро у нас - ще обхване над 300 декара

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Ето къде

С проектно финансиране в размер на 7,6 млн. евро във Враца ще бъде изградена индустриална зона, като до 2029 г. трябва да бъдат оформени терените с изградена подземна и надземна инфраструктура. Това съобщи заместник-кметът на общината Александър Владимиров пред журналисти.

Предвижда се индустриалният парк да обхване над 300 декара. В него ще бъдат изградени улична мрежа, тротоари, спирки на градския транспорт, велоалеи, както и административна и обслужваща инфраструктура. Ще бъдат обособени входно-изходни булеварди от главния път. В терена се намира и езеро, което ще бъде запазено като част от зоната.

По думите на Владимиров към момента се предвижда обособяването на около 20 имота, като разпределението ще бъде съобразено с интереса на инвеститорите. Индустриалният парк ще се намира на около 5 километра от Враца в посока Криводол.

Пилот на Формула 1 става най-новият глобален посланик на L’Oréal Paris

Към момента планът е да има двадесет обособени имота, но сме гъвкави и ще реагираме спрямо нуждите на инвеститорите, добави Владимиров. Индустриалният парк се намира на пет километра от Враца в посока град Криводол. 

Владимиров уточни, че за четири години от съществуването на Общинско предприятие „Индустриални зони-Враца“ ЕООД общината е инвестирала 10 000 лева в него. Насреща имаме вече прехвърлени държавни имоти на стойност много милиони и проект за много милиони. В момента зоната се проектира, скоро ще се обявят обществените поръчки за избор на изпълнител и започваме изграждането му, каза Владимиров. По думите му много общини са кандидатствали по програмата за финансиране, но малко са спечелили възможност за такова. Едно от нашите предимства беше, че имахме създадено общинско предприятие, добави зам.-кметът. 

От превози до хотели: Uber ускорява трансформацията си в приложение за всичко

БТА припомни, че проектът е финансиран на 100 процента чрез разработените Концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ). В рамките на същия механизъм във Враца се предвижда изграждане на многофункционална спортна зала „Арена Враца“, доставка на електробуси и втори етап от благоустройството на централната градска част. 

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Ако обичате да пътувате, тези грешки могат да ви струват скъпо
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Българин в Тоскана превърна бисквитена фабрика в лаборатория за занаятчийски шоколад
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

BILLA България отчита ръст през 2025 г. и планира инвестиции от 43 млн. евро у нас
Стефани Боова

Стефани Боова

Кои са рекордите на Карлос Насар?

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата