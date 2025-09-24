Колко дни трябва да работим в България, за да си купим iPhone 17 Pro Max?

За юни 2025 година средната брутна месечна заплата у нас е била 2 547 лева

Новите телефони на Apple от серия 17 вече са налични. Компанията представи най-тънкия си модел досега – iPhone Air, но не остана само той под светлините на прожекторите. Цената на новия iPhone 17 Pro Max шокира мнозина и накара голяма част от почитателите на марката да се замислят дали тази година да се сдобият с нов телефон.

В България телефонът все още не е наличен навсякъде. Както всяка година, той се предлага в различни варианти заради различния капацитет на паметта. Най-евтиният модел с 256 GB се продава в големите вериги за техника за около 2 849 лева. Следващият вариант с 512 GB е на цена от 3 340 лева. Най-скъпите версии са моделите с 1 TB и 2 TB памет и се предлагат съответно за 3 829 лева и 4 810 лева. Цените на тазгодишните телефони са безспорно високи, но колко дни трябва да работят хората в България, за да си позволят най-новите устройства на пазара?

Колко е средното брутно възнаграждение у нас?

Последните данни на НСИ показват, че за юни 2025 година средната брутна месечна заплата в България е била 2 547 лева. През юни има 21 работни дни, без празници или друг вид почивни дни освен регулярните. В сметката не са включени извънреден труд, нощни смени или бонуси. Това означава, че работник с месечно възнаграждение от 2 547 лева получава по 121,29 лева брутно на ден. За да се сметне нетният доход, трябва да се отнемат осигуровки и данъци, което прави изчисленията по-сложни, но за ориентир можем да приемем средно около 94 лева нето на ден.

Колко дни трябва да работим за телефона?

За най-евтиния модел с 256 GB на цена 2 849 лева, е необходимо да се работят около 24 дни при брутно възнаграждение и над 30 дни при нетно възнаграждение. Тук не са включени и разходите за живот, което означава, че реалният период за събиране на сумата ще е значително по-дълъг.

За модела с 512 GB, който струва 3 340 лева, необходимите дни са около 28 дни брутно и 36 дни нето.

Телефонът с 1 TB на цена 3 829 лева изисква около 32 дни брутно и 41 дни нето, докато най-скъпият модел с 2 TB на цена 4 810 лева ще изисква около 40 работни дни брутно и 51 дни нето.

Как седят нещата в другите европейски държави?

В страните с най-високи заплати ситуацията е значително по-благоприятна. По данни на Euronews, в Люксембург средната брутна месечна заплата е 6 755 евро, като за закупуване на най-евтиния модел с 256 GB ще са нужни около 9 дни работа брутно, моделът с 512 GB – 11 дни, с 1 TB – 12 дни, а с 2 TB – 15 дни. В Дания, със средна заплата 5 634 евро, съответно са нужни около 11, 12, 14 и 17 дни, а в Ирландия, с месечна заплата 4 890 евро, – около 12, 14, 15 и 18 дни брутно.

На другия полюс, в страните с по-ниски средни заплати, картината е доста различна. В Гърция, Румъния и Унгария, където средната месечна заплата е 1 400 евро, за покупката на модел с 256 GB са необходими около 22 работни дни, с 512 GB – 26 дни, с 1 TB – 29 дни, а с 2 TB – 37 дни. В Словакия, където средната заплата е 1 600 евро, за същите модели се изискват около 19, 22, 26 и 32 дни работа.

