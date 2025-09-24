In memoriam: Какво остави след себе си актрисата Клаудия Кардинале?

Тя описва себе си като жена, на която киното е дало „множество животи“

Италианската актриса Клаудия Кардинале почина на 87-годишна възраст в Немур, край Париж. Родена е през 1938 г. в Тунис от сицилиански родители и се превръща в символ на златната епоха на италианското кино от 60-те години. Кардинале покорява света с ролите си в „8 ½“ и „Леопардът“, партнирайки на звезди като Ален Делон и Хенри Фонда, предава "Франс Прес".

Снимка: Getty Images

Какво беше състоянието на Клаудия Кардинале?

Според данните на Celebrity net worth, Клаудия Кардинале е притежавала 42 милиона евро. След като печели конкурс за красота, в който наградата е пътуване до филмовия фестивал във Венеция, Клаудия Кардинале дебютира във филма „Goha“. Тя прекарва два месеца в изучаване на кино и актьорско майсторство, след което подписва седемгодишен договор с едно от най-престижните филмови студия в Италия.

По-късно участва в някои от най-успешните европейски филми от 60-те и 70-те години, но избира да не прави кариера в Холивуд, въпреки че е канена многократно. Появява се в няколко холивудски продукции, включително „Розовата пантера“, „Светът на цирка“, „Професионалистите“ и „Не правете вълни“. Печелила е всички големи актьорски награди, с изключение на „Оскар“, и е получила награди за цялостен принос от големи фестивали в 15 страни, включително Съединените щати.

Снимка: Getty Images

Какъв е бил животът на Клаудия Кардинале?

Зад елегантния ѝ образ обаче стои история на лична борба и сила. В ранните си години Кардинале преживява травма, след като е изнасилена от филмов продуцент и забременява. Въпреки скандала, тя решава да отгледа сина си и да продължи напред, първоначално прикривайки майчинството си, за да запази кариерата си. През всички година тя остава вярна на себе си — отказва пластични операции, не се поддава на Холивудската система и продължава да работи активно дори в напреднала възраст, включително в театъра и социални каузи.

През 2000 г. е обявена за посланик на добра воля на ЮНЕСКО заради ангажимента си към правата на жените. Тя описва себе си като жена, на която киното е дало „множество животи“, и използва славата си, за да насърчава позитивна промяна. Със 175 филма в кариерата си и признания от най-големите фестивали, Клаудия Кардинале остава вечна фигура в историята на световното кино.

Клаудия Кардинале в България

През октомври 2015 година актрисата посещава България по повод премиерата на българския филм „Имало едно време един уестърн“ на режисьора Борис Десподов, в който тя играе себе си. По време на посещението си в България получава титлата „доктор хонорис кауза“ на Националната академия по театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN