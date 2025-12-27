240 000 фалшиви кукли „Labubu“ са конфискувани на границата с Обединеното кралство

Подобни стоки, доставяни от организирани престъпни групи, обикновено се унищожават

Близо 240 000 фалшиви кукли „Labubu“ са били конфискувани на границата с Обединеното кралство през тази година, докато граничните служби засилват действията си срещу нелегални играчки в навечерието на коледните празници, пише The Independent.

Снимка: Getty Images/iStock

Властите увеличиха контрола върху пратките, за да не достигнат фалшиви подаръци до децата, тъй като около три четвърти от тези играчки не преминават изискваните тестове за безопасност. Сред основните рискове са опасност от задавяне и наличие на забранени химични вещества, които са свързани с онкологични заболявания.

Фалшифицираните версии на популярните фигурки съставляват приблизително 90 процента от общо над 260 000 фалшиви играчки, задържани от властите през 2025 г. Освен тях са открити и имитации на Jellycat, контролери за PlayStation, продукти с марката Disney и фигурки на Pokemon.

Снимка: Getty Images / iStock

От Министерството на вътрешните работи посочват, че подобни стоки, доставяни от организирани престъпни групи, обикновено се унищожават, за да бъдат защитени легитимните търговци и производители. Помощник-директорът на Граничните сили Адам Чатфийлд подчерта, че спирането на евтини имитации не цели да отнеме радостта от Коледа, а да предпази семействата.

По думите му сериозни престъпни мрежи използват печалбите от опасни фалшифицирани стоки, за да финансират незаконни дейности, като по този начин експлоатират родители и деца. Всяка конфискация, допълни той, отслабва тези мрежи, повишава сигурността на границите, защитава децата и подкрепя законния британски бизнес.

Министерството на вътрешните работи отчете и рекордна година по конфискации от страна на Граничните сили, включително изземването на кокаин на стойност около 1 милиард паунда, както и на огнестрелни оръжия и други видове въоръжение. Службите работят съвместно със Службата за интелектуална собственост, използвайки разузнавателна информация за идентифициране на рискови пратки и обучение на служители. Заместник-директорът по правоприлагането Хелън Барнъм предупреди, че при фалшивите играчки външният вид често подвежда, а зад опаковката могат да се крият сериозни рискове за безопасността на децата.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN