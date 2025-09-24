Как да напуснете работа по правилния начин?

Експерти очертават три ключови стъпки за достойно напускане в несигурен пазар на труда

Може да наречете Алън Стайн ценител на елегантното напускане. Стайн, който е в началото на петдесетте си години, е имал 31 работи. С изключение на няколко случая, в които е бил уволнен, той е подал оставка около две дузини пъти. Това означава, че знае какво е да напуснеш работодател по добър и по не толкова добър начин.

„Отделете емоциите си от действията си. Това е нещо, с което не се справях добре в кариерата си и върху което продължавам да работя“, казва Стайн, главен изпълнителен директор на Kadima Careers, която предлага коучинг за намиране на шестцифрени работни места.

Най-основната причина да направите това, по думите му, отеква в обичайната родителска лекция „не гори мостовете зад себе си“:

„Много вероятно е отново да се срещнете с няколко от тези хора, с които работите сега“, казва Стайн пред Business Insider.

През 2025 г. напускането може да се окаже само мечта, когато работата се трупа или шефът ви поглежда на криво. Много служители просто се държат за работните си места, тъй като за първи път от 2021 г. насам в САЩ има повече хора, които търсят работа, отколкото свободни позиции. Вялата конюнктура на пазара на труда е още една причина да си тръгнете достойно. Ето три неща, които да имате предвид:

1. Не напускайте в лош ден

Ако преживявате тежък период в офиса, не напускайте в лош ден, казва Лора Лабович, която управлява фирма за аутплейсмънт в района на Вашингтон, окръг Колумбия.

„Много хора бягат от лошо работно място, но нямат към какво да бягат“, казва тя пред Business Insider.

Вместо това създайте план за напускане. Освен ако не сте в токсична среда, обмислянето на следващата стъпка е далеч по-лесно, докато още получавате заплата и обезщетения. Изграждането на стратегия, преди да дръпнете аварийното въже, не означава, че трябва да останете завинаги. Повечето работещи не го правят. По-младите бейби бумъри са имали средно 12,9 работи между 18 и 58 години, отчете Министерството на труда. Същото изследване показва, че най-старите милениъли — родените в началото на 80-те — са сменили средно девет работи от 18-годишна възраст до средата на 30-те си години.

2. Не се дръжте грубо

Ако сте се запътили към изхода, разумно е да изразите благодарност, да благодарите на шефа и колегите за възможността и да обясните защо ролята вече не е идеалното място за вас, казва Джим Детърт, професор в училището Darden към Университета на Вирджиния.

Един начин да го формулирате, уточнява той, е да се съсредоточите върху възможностите за развитие. Това не е заплашително за хората, които остават, и им позволява да кажат, че организацията не е могла да предложи подходяща среда за вашия растеж или страсти, посочва Детърт.

Ако напускате заради управленска позиция, например, можете да отдадете заслуга на шефа си, като заявите, че ви е вдъхновил и е бил добър ментор, който ви е насочил към лидерството, добавя Детърт. Във всички случаи, казва Детърт, често е разумно да се отдаде признание.

3. Не се оплаквайте, когато напускате

Интервюто при напускане може да бъде едно от последните големи неща, които правите на работа. Затова, както обмисляте как оставяте нещата с шефа, разумно е да направите същото и с това интервю, казва Детърт. Той предупреждава да не изстрелвате поредица от оплаквания срещу организацията. Ако ръководството не ви е слушало, докато сте били на работа, малко вероятно е да започне, когато си тръгвате, посочва Детърт.

„Не мисля, че някога съм чувал случай, в който интервютата при напускане да са били основа за някаква смислена промяна“, казва той.

Една от причините, уточнява Детърт, е, че интервютата при напускане обикновено се водят от служители „Човешки ресурси“, а не от висшето ръководство. Това намалява вероятността от голяма полза при извършване на „терапевтично прочистване“, добавя той.

Той отбелязва, че в многогодишните си изследвания за въздействието на откровеността има два ключови въпроса: безопасно ли е и струва ли си? Ако напускате, не се притеснявате, че шефът ще задържи повишението ви, например. Въпреки това, казва Детърт, все още можете да срещнете колеги в бъдещи работодатели. Това е още една версия на принципа „не гори мостове“.

